Compleanni oggi: i compleanni VIP del 10 novembre 2022

Tutti i compleanni di oggi 10 novembre 2022

Oggi 10 novembre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Vanessa Ferrari

Nata a Orzinuovi il 10 novembre 1990, oggi compie 32 anni

Vanessa Ferrari è una ginnasta. Nel 2006 è la prima atleta italiana della specialità a laurearsi campione del mondo ad Aarhus. Nello stesso anno riceve il collare d'oro al merito sportivo del CONI. Nel 2007 è campionessa europea e ricevere l'onorificenza presidenziale di cavaliere al merito della Repubblica. Nel 2020 a Tokyo è vicecapionasso al corpo libero alle Olimpiadi. E' la prima ginnasta a partecipare a quattro edizioni dei giochi.

Debora Serracchiani

Nata a Roma il 10 novembre 1970, oggi compie 52 anni

Debora Serracchiani è una politica e deputata per il Partito Democratico dal 2018. E' capogruppo alla Camera dal 2021. Dal 2014 al 2017 è stata vicesegretaria del PD insieme a Lorenzo Guerini e parlamentare europea dal 2009 al 2013. Dal 2013 al 208 è stata Presidente della Regione Fiuli Venezia Giulia e dal 209 è vicepresidente del PD insieme ad Anna Ascani.

Eddie Irvine

Nato a Newtownards il 10 novembre 1965, oggi compie 57 anni

Edmund "Eddie" Irvine, Jr. è un ex pilota automobilistico britannico. Debutta con la Jordan in F1, scuderia con cui corre dal 1993 al 1995, per passare poi in Ferrari l'anno successivo. Con la rossa vince quattro gran premi e si laurea vicecampione del mondo nel 1999. Nel 2000 passa alla Jordan per poi ritirarsi dalle corse due anni dopo.