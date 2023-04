Compleanni oggi: i compleanni VIP del 12 aprile 2023

Tutti i compleanni di oggi 12 aprile 2023

Oggi 12 aprile sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Flavio Briatore

Nato a Verzuolo il 12 aprile 1950, oggi compie 73 anni

Flavio Briatore è un imprenditore e dirigente sportivo, conosciuto soprattutto per essere stato il team maneger della scuderia Benetton (poi Renault) in Formula 1 e numero uno del gruppo internazionale di hospitality Majestas, prima noto come Billionaire Life. Ha avuto in passato relazioni con Naomi Campbell e Heidi Klum ed è stato sposato con Elisabetta Gregoraci, da cui si è separato nel 2017.

Marcello Lippi

Nato a Viareggio il 12 aprile 1948, oggi compie 75 anni

Marcello Romeo Lippi è un ex calciatore, di ruolo difensore, ed ex allenatore. Ha vinto 5 scudetti, 1 Champions League, 1 Coppa Italia, 4 Supercoppe italiane, 1 Supercoppa europea e 1 Coppa Intercontinentale con la Juventus ed è stato campione del mondo con la Nazionale nel 2006. Con il Guangzhou Evergrande vince la AFC Champions League. E' entrato nella Hall of Fame del calcio italiano nel 2011.

Matteo Berrettini

Nato a Roma il 12 aprile 1996, oggi compie 27 anni

Matteo Berrettini è un tennista che ha raggiunto nel 2022 la sesta posozione nella classifica mondiale. E' il solo italiano ad aver disputato la finale di Wimbledon e la semifinale degli Australian Open, nonché la semifinale degli US Open sul cemento. Ha vinto 7 titoli in singolare. Con la squadra italiana ha raggiunto la semifinale di Coppa Davis e le finali di ATP Cup e United Cup. Attualmente ha un relazione con Melissa Satta.

