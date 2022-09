Compleanni oggi: i compleanni VIP del 20 settembre 2022

Tutti i compleanni di oggi 20 settembre 2022

Oggi 20 settembre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Asia Argento

Nata a Roma il 20 settembre 1975, oggi compie 47 anni

Asia Argento, pseudonimo di Aria Maria Vittoria Rossa Argento, un'attrice e figlia del celebre regista dell'horror Dario. In carriera ha vinto 2 David di Donatello come migliore attrice protagonista per Perdiamoci di vista (1994) e Compagna di viaggio (1997) e un Nastro d'argento per il film da lei diretto Incompresa (2014). Tra le promotrici del movimento #MeToo è stata poi accusata dall'attore Jmmy Bennet di molestie. In passato ha avuto relazioni con Anthony Bourdain e Morgan.

Loredana Bertè

Nata a Bagnara Calabra il 20 settembre 1950, oggi compie 72 anni

Loredana Carmela Rosaria Bertè è una cantautrice e attrice, sorella minore di Mia Martini. La popolarità arriva con il brano Sei bellissima (1975), a cui segue Dedicato (1978). L'apice della fama però la raggiunge grazie a canzoni come E la luna bussò, Non sono una signora e In alto mare. E' stata sposata con il tennista Bjorn Borg.

Sophia Loren

Nata a Roma il 20 settembre 1934, oggi compie 88 anni

Sophia Loren, pseudonimo di Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone è un'attrice italiana con cittadinanza francese. La notorietà arriva negli Anni 50 con pellicole come Pane, amore e... e film hollywoodiani come Un marito per Cinzia e La baia di Napoli. Nel 1960 vince il Premio Oscar come migliore attrice per La ciociara, divenentando la prima italiana a vincerlo con un film italiano. Nel 1991 le viene assegnato l'Oscar alla carriera. Altri suoi film celeberi sono Una giornata particolare, Ieri, oggi, domani e Matrimonio all'italiana. Possiede poi una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Belen Rodriguez

Nata a Buenos Aires il 20 settembre 1984, oggi compie 38 anni

María Belén Rodríguez è una modella, conduttrice televisiva e showgirl argentina naturalizzata italiana. Inizia nel nostro Paese come modella per poi debuttare in TV con La tintoria su Rai3. La vera notorietà arriva però nel 2008 con la partecipazione all'Isola dei Famosi. Partecipa a diversi programmi come Colorado, Chiambretti Night, Italia's Got Talent, Le Iene e nel 2011 conduce il Festival di Sanremo con Gianni Morandi ed Elisabetta Canalis. In passato ha avuto relazioni con Marco Borriello, Fabrizio Corona, Andrea Iannone e Antonio Spinalbese, con cui condivide una figlia. Nel 2022 è tornata insieme all'ex marito Stefano De Martino.

