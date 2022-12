Compleanni oggi: i compleanni VIP del 21 dicembre 2022

Tutti i compleanni di oggi 21 dicembre 2022

Oggi 21 dicembre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Jane Fonda

Nata a New York il 21 dicembre 1937, oggi compie 85 anni

Jane Seymour Fonda è un'attrice, produttrice cinematografica, attivista e modella statunitense. Ha vinto due premi Oscar come miglior attrice protagonista per Una squillo per l'ispettore Klute (1972) e Tornando a casa (1979). E' poi famosa per altri film come Non si uccidono così i cavalli?, Giulia, Sindrome cinese, Sul lago dorato e Il mattino dopo. Nel 2017 le è stato assegnato il Leone d'oro alla carriera e nel 2021 il Golden Globe alla carriera. E' celebre anche per i suoi video di fitness e per essere stata la moglie di Ted Turner.

Emmanuel Macron

Nato ad Amiens il 21 dicembre 1977, oggi compie 45 anni

Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron è un politico, banchiere e funzionario francese. E' l'attuale presidente della Repubblica francese dal 2017 e il più giovane a ricoprire tale carica. Ha inoltre ricoperto la carica di ministro dell'economia, dell'industria e del digitale dal 2014 al 2016 nel secondo governo Valls. Dal 2006 al 2009 è stato membro del Partito Socialista per poi presentarsi alle elezioni sotto il partito da lui fondato, La Republique En Marche.

Clementino

Nato ad Avellino il 21 dicembre 1982, oggi compie 40 anni

Clementino, pseudonimo di Clemente Maccaro, è un rapper diventato noto per aver vinto diverse competizioni di feestyle tra il 2004 e il 2006 per poi debuttare con l'album Napolimanicomio. Nel 2012 formò i Rapstar con Fabri Fibra realizzando Non è gratis. Nel 2013 firma con la Universal e pubblica Mea Culpa. Il suo ultimo album è Black Pulcinella.

Samuel L. Jackson

Nato a Washington il 21 dicembre 1948, oggi compie 74 anni

Samuel Leroy Jackson è un attore e produttore cinematografico statunitense. E' noto per aver recitato in molti film di successo, in particolare diretti da Spike Lee e Tarantino, come Mo' Better Blues (1990), Die Hard - Duri a morire (1995), Ubreakable - Il predestinato (2000), Glass (2019), Oldboy (2013), Pulp Fiction (1994), Jackie Brown (1997), Django Unchained (2012), The Hateful Eight (2015). E' in oltre apparso nella trilogia prequel di Guerre Stellari e nei film della Marvel. Ha vinto l'Oscar alla carriera nel 2022.