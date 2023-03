Compleanni oggi: i compleanni VIP del 25 marzo 2023

TERZINO SINISTRO - LEONARDO SPINAZZOLA: Nonostante il grave infortunio subito contro il Belgio, stramerita di essere in questo Top 11. Anzi, se non fosse stato per il brutto incidente, avrebbe potuto giocarsi le sue chance per vincere il premio di migliore del torneo

Tutti i compleanni di oggi 25 marzo 2023

Oggi 25 marzo sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Leonardo Spinazzola

Nato a Foligno il 25 marzo 1993, oggi compie 30 anni

Leonardo Spinazzola è un calciatore, di ruolo difensore o centrocampista, oggi alla Roma. Nel 2021 vince l'Europeo con la Nazionale. In passato ha vestito le maglie di Empoli, Atalanta e Juventus, con cui vince uno scudetto e 1 Supercoppa italiana. Con i giallorossi ha vinto una Conference League.

Mina

Nata a Busto Arsizio il 25 marzo 1940, oggi compie 83 anni

Mina, pseudonimo di Mina Anna Maria Mazzini, è una cantante, produttrice discografica, conduttrice televisiva e attrice italiana naturalizzata svizzera. Tra i suoi brani più famosi abbiamo Se telefonando, Parole Parole, Grande, Grande, Grande, Acqua e sale, Le mille bolle blu.

Elton John

Nato a Pinner il 25 marzo 1947, oggi compie 76 anni

Sir Elton Hercules John, nato Reginald Kenneth Dwight e noto semplicemente come Elton John, è un cantante, compositore, musicista e attore britannico. Nel 1994 è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame e nel 1998 è stato fatto Cavaliere. Detiene il record di singolo più venduto della storia con Candle in the Wind. Ha vinto 6 Grammy e due premi Oscar alla migliore canzone per Can You Feel the Love Tonight e (I'm Gonna) Love Me Again. E' stato anche presidente del Watford.