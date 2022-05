Compleanni oggi: i compleanni VIP del 26 maggio 2022

Tutti i compleanni di oggi 26 maggio 2022

Oggi 26 maggio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Renato Brunetta

Nato a Venezia il 26 maggio 1950, oggi compie 72 anni

Renato Brunetta è un politico, economista e accademico. È stato capogruppo alla Camera per Forza Italia nella XVII legislatura. Dall'8 maggio 2008 al 16 novembre 2011 è stato ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione nel governo Berlusconi IV con deleghe in materia di funzione pubblica e di innovazione. Dal 13 febbraio 2021 è ministro per la pubblica amministrazione nel governo Draghi.

Leggi le ultime news su:

Luca Toni

Nato a Pavullo nel Frignano il 26 maggio 1977, oggi compie 45 anni

Luca Toni è un ex calciatore di ruolo attaccante che ha vestito in carriera le maglie di Brescia, Palermo, Fiorentina, Bayern Monaco, Roma e Juventus. Campione del mondo con l'Italia nel 2006, nel suo palmares ci sono anche un campionato tedesco, Coppa di Germina e Coppa di Lega oltre alla scarpa d'oro (2006) e il premio di capocannoniere in Bundesliga e Serie A (2 volte).

Giovanni Minoli

Nato a Torino il 26 maggio 1945, oggi compie 77 anni

Giovanni Minoli è un giornalista, autore e conduttore televisivo e radiofonico, dirigente pubblico, saggista e accademico. E' stato capostruttura di Rai2 e poi direttore di Rai3. Nel 2013 lascia la Rai per collaborare con Radio 24. Nel novembre 2016 arriva a LA7 per condurre il talk Faccia a faccia. Dalla stagione 2019/2020 conduce su Rai Radio 1 il programma Il mix delle cinque.

Gianni Cerqueti

Nato a Roma il 26 maggio 1958, oggi compie 64 anni

Gianni Cerqueti è un giornalista e telecronista sportivo per la Rai. Nel 1995 conduce con Paola Ferrari la trasmissione sportiva Dribbling su Rai 2. Dopo il pensionamento di Bruno Pizzul nel 2002 diventa con Stefano Bizzotto la voce per le partite della Nazionale. Dal 28 febbraio 2021 è in pensione.

Leggi le ultime news su:

Helena Bonham Carter

Nata a Londra il 26 maggio 1966, oggi compie 56 anni

Helena Bonham Carter è un'attrice britannica conosciuta per la sua stretta collaborazione con il regista Tim Burton e il ruolo di Bellatrix LeStrange nella saga di Harry Potter. E' stata candidata due volte al Premio Oscar (Le ali dell'amore e Il discorso del re) e ha vinto un Premio BAFTA (Il discorso del re).

Lanny Kravitz

Nato a New York il 26 maggio 1964, oggi compie 58 anni

Lanny Kravitz è un musicista, cantautore, produttore discografico e attore statunitense. Detiene il record per il maggior numero di Grammy Award alla miglior interpretazione vocale rock maschile (4 consecutivi). Sposato con Lisa Bonet dal 1987 al 1993 è padre dell'attrice e cantante Zoe Kravitz.

Leggi anche: