L’Eurospin finisce le uova a Pasquetta, Gianni Cerqueti non ci sta: “Chiudete”

Gianni Cerqueti vs Eurospin, su Twitter: "Finite le uova? Dovete chiudere"

Il supermercato finisce le uova il giorno di Pasquetta, ma il giornalista della Rai Gianni Cerqueti non ci sta e si lamenta su Twitter. Sul suo profilo personale ha scritto un post per raccontare la vicenda: “Chiedo scusa, signorina, non riesco a trovare le uova, mi sa dire dove sono?”. “Eh, non le trova perché sono finite”. E allora dovete chiudere”, scrive Cerqueti, facendo riferimento all’Eurospin di via Cassia, a Roma.

Anche il social media manager del supermercato si è fatto sentire e su Twitter ha replicato: “Chiediamo ufficialmente scusa al buon Gianni per non avergli permesso di acquistare le uova in data 18/4/22. Questi fatti incresciosi non possono accadere più. Per scusarci del disagio offriamo una fornitura di uova fino a Pasquetta prossima”.

Intanto, su Twitter la battaglia di Cerqueti alle uova dell’Eurospin ha infiammato i follower, che si dividono tra sostenitori del giornalista e indignati. E i commenti sul web danno sfogo all’ironia: “La sorpresa nell'uovo di Cerqueti era l'intolleranza”, scrive un utente. Altri commenti sono più comprensivi con Gianni Cerqueti, come Serena che scrive: “Qualche anno fa andai al Conad il martedì dopo Pasqua perché volevo prendere una colomba ma erano finite (o forse, semplicemente, arrivata la Pasqua le tolgono). Ci rimasi malissimo... Per questo motivo ho pensato dovesse chiudere? No, però un po' lo capisco, ecco”.

Ma il giornalista non si ferma e, rispondendo a un commento al suo primo post, rincara la lamentela: “Ma che significa? Ma che dici? Che c’entra “la gente che lavora”? Qui si tratta di un supermercato che ha finito le UOVA, e non voglio indagare da quanto. Ma scherzi o fai sul serio? Per una cosa del genere forse il direttore del supermercato in un altro Paese va a casa”. Non soddisfatto, Cerqueti chiede di essere "risarcito del tempo perduto".

Chiediamo ufficialmente scusa al buon Gianni per non avergli permesso di acquistare le uova in data 18/4/22. Questi fatti incresciosi non possono accadere più. Per scusarci del disagio offriamo una fornitura di uova fino a Pasquetta prossima. #eurospin https://t.co/FJYbWBEryp — Eurospin via Cassia,RM (@EurospinCassia) April 19, 2022

Gianni Cerqueti e la "trombamica", i post su Twitter

Gianni Cerqueti è già noto tra gli utenti di Twitter. Qualche settimana fa ha animato i follower con un post "commovente" sulla sua vita privata: "Che gli Dei ricompensino lautamente la disponibilità delle trombamiche". E sui social crescono gli amanti del "cerquetismo".

Che gli Dei ricompensino lautamente la preziosa, inossidabile, commovente e duratura disponibilità delle trombamiche.✨✨✨✨✨ — Gianni Cerqueti (@GCerqueti) February 17, 2022

Leggi anche: