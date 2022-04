SEA, 100% business class per il volo La Compagnie diretto a NY

Gli scatti d'Affari

È decollato il primo volo de La Compagnie 100% business class con rotta verso la Grande Mela

Alle ore 13.50 di venerdì 15 aprile 2022 è decollato dall’aeroporto di Milano Malpensa il primo volo de La Compagnie 100% business class con rotta verso New York. La sua prima rotta transoceanica dallo scalo milanese dotata di servizio business comprende l’offerta culinaria gourmet, un’esperienza di check-in e imbarco più rapida e senza stress, amenity kit di bordo di [ comfort zone ] e molti altri servizi. All’inaugurazione presso il GATE 51 dell’aeroporto di Milano Malpensa erano presenti Christian Vernet, amministratore delegato di La Compagnie e Andrea Tucci, Vice President Aviation Business Development di SEA Aeroporti di Milano. Tucci ha dichiarato: “In uno scenario che resta ancora complesso ringraziamo La Compagnie di aver scelto Milano per il suo nuovo volo per New York (Newark). Questo volo costituisce per SEA, con il suo servizio all business, il fiore all’occhiello di questa stagione estiva appena iniziata”.