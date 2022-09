Compleanni oggi: i compleanni VIP del 29 settembre 2022

Tutti i compleanni di oggi 29 settembre 2022

Oggi 29 settembre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Silvio Berlusconi

Nato a Milano il 29 settembre 1936, oggi compie

Silvio Berlusconi è un imprenditore e politico. Ha iniziato la sua attività impreditoriale nell'edilizia per poi fondare Fininvest nel 1975 e poi Mediaset nel 1993. Nel 1977 riceve l'ordine al merito del lavoro, da cui il titolo di Cavaliere, al quale rinuncia nel 2014 dopo una condanna penale. Nel 1994 fonda Forza Italia e viene eletto deputato. E' stato 4 volte Presidente del Consiglio (1994-1995, 2001-2006 e 2008-2011).

Imputato in oltre 20 procedimenti giudiziari, nel 2013 viene eletto senatore ma a causa di una codanna per frode fiscale rinuncia alla carica. Ha un patrimonio stimato dalla rivista Forbes di circa 6 miliardi di euro. E' stato proprietario del Milan dal 1986 al 2017. Oggi è presidente del Monza e parlamentare europeo dopo essere tornato ricandidabile.

Leggi le ultime news su:

Pier Luigi Bersani

Nato a Bettola il 29 settembre 1951, oggi compie 71 anni

Pier Luigi Bersani è un politico e scrittore oggi deputato per Articolo Uno, partito da lui fondato nel 2017 insieme a Speranza e D'Alema. Ex membro del PCI e poi dei Democratici di Sinistra è stato fondatore del Partito Democratico, di cui è stato segretario dal 2009 al 2013. E' stato Presidente della Regione Emilia Romagna (1993-1996) e Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei governi Prodi I e D'Alema I, Ministro dei trasporti e della navigazione nei governi D'Alema II e Amato II e Ministro dello sviluppo economico nel governo Prodi II.

Leggi le ultime news su:

Gaia Gozzi

Nata a Guastalla il 29 settembre 1997, oggi compie 25 anni

Gaia Gozzi, nota semplicemente come Gaia, è una cantautrice italiana con passaporto brasiliano. E' diventata famosa vincendo Amici di Maria de Filippi nel 2019 dopo il secondo posto a X Factor nel 2016. Tra i suoi brani più famosi abbiamo Chega, Cuore amaro e Boca.

Loretta Goggi

Nata a Roma il 29 settembre 1950, oggi compie 72 anni

Loretta Goggi è una cantante, attrice, doppiatrice, showgirl, conduttrice televisiva, imitatrice e scrittrice. E' nota fino dagli Anni 60 sia in campo musicale, in particolare per il brano Maledetta primavera, sia in TV e sul grande schermo. E' stata la prima donna a condurre il Festival di Sanremo nel 1986 e la prima a condurre un quiz, il Loretta Goggi in quiz.