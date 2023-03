Compleanni oggi: i compleanni VIP del 31 marzo 2023

Tutti i compleanni di oggi 31 marzo 2023

Oggi 31 marzo sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Isabella Ferrari

Nata a Ponte dell'Olio il 31 marzo 1964, oggi compie 59 anni

Isabella Ferrari, pseudonimo di Isabella Fogliazza, è un'attrice che nel 1995 ha vinto la Coppa Volpi per la miglior attrice non protagonista alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia per Romanzo di un giovane povero e nel 2008 il Premio Pasinetti per Un giorno perfetto. Al Festival internazionale del film di Roma 2012 vince il Marc'Aurelio d'Argento per la miglior attrice grazie al film E la chiamano estate. Giovanissima ha avuto relazione con Gianni Boncompagni.

Lele Mora

Nato a Bagnolo di Po il 31 marzo 1955, oggi compie 68 anni

Lele Mora, all'anagrafe Dario Gabriele Mora, è un personaggio televisivo ed agente dello spettacolo. E' stato coinvolto in diversi procedimenti giudiziari e inchieste di grande impatto sui media come Vallettopoli. E' stato condannato per evasione fiscale, bancarotta fraudolenta e favoreggiamento della prostituzione a 6 anni e 1 mese di reclusione che ha scontato presso la comunità Exodus di Don Mazzi.

Antonio Ingroia

Nato a Palermo il 31 marzo 1959, oggi compie 64 anni

Antonio Ingroia è un avvocato, giornalista per il Fatto Quotidiano, ex magistrato e politico. Nel 1987 inizia il tirocino in magistratura a Palermo con Giovanni Falcone. Nel 1989 viene nominato sostituto procuratore a Marsala. Nel 1992 assume la stessa carica a Palermo ed entra nella procura distrettuale antimafia (DDA). Fino al 2012 è stato magistrato nella sua città natale. Nello stesso anno viene nominato capo del Dimartimento Investigazioni della CICIG dall'Onu. L'anno successivo è commissario di Sicilia e-Servizi.