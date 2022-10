Compleanni oggi: i compleanni VIP del 5 ottobre 2022

Tutti i compleanni di oggi 5 ottobre 2022

Oggi 5 ottobre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Federico Fashion Style

Nato ad Anzio il 5 ottobre 1989, oggi compie 33 anni

Federico Fashion Style, nome d’arte di Federico Lauri, è un parrucchiere e personaggio televisivo. Ha iniziato la sua attività con l'apertura di una serie di saloni ad Anzio, Milano e in Sardegna e dal 2019 conduce Il salone delle meraviglie. Nel 2021 conduce Beauty Bus e partecipa a Ballando con le stelle. Nel 2022 è opinionista per La pupa e il secchione show.

Kate Winslet

Nata a Reading il 5 ottobre 1975, oggi compie 47 anni

Kate Elizabeth Winslet è un'attrice britannica che ha ottenuto la sua prima candidatura all'Oscar nel 1995 con Ragione e sentimento. L'apice della carriera corrisponde alla sua interpretazione in Titanic a cui seguono altre pellicole di successo come Iris (2001), Se mi lasci ti cancello (2004), Neverland (2004), Little Children (2006), Revolutionary Road (2008), Mildred Pierce (2011), Steve Jobs (2015), The Dressmaker (2016) e Omicidio a Easttown (2021). Nel 2008 vince il premio Oscar come miglior attrice per The Reader (2008). Nel 2012 è stata insignita dell'onorificenza di Commendatore dell'Ordine dell'Impero Britannico.

Marco Civoli

Nato a Milano il 5 ottobre 1957, oggi compie 65 anni

Marco Gianluigi Civoli è un giornalista e conduttore televisivo. Esordisce in TV a Telenova per poi passare alla RAI nel 1988. Dal 2004 è il telecronista ufficiale della Nazionale di calcio. Dal dicembre 2014 al 2016 è vicedirettore di Rai Sport. Ha anche condotto diversi programmi sportivi come Domenica Sportiva e Sport2 Sera.

Bob Geldof

Nato a Dún Laoghaire il 5 ottobre 1951, oggi compie 71 anni

Bob Geldof, all'anagrafe Sir Robert Frederick Zenon Geldof, è un cantante, attore e attivista irlandese. Nel 1975 fonda il gruppo Boomtown Rats ma è conosciuto soprattutto per il suo attivismo. Nel 1984 scrive la canzone Do They Know It's Christmas? cantata dal gruppo Band AID. Nel 1985 contribuisce all'organizzazione del Live AID. Nel 2008 ne ripropone un nuova edizione chiamata però Live 8.