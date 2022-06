Chi è Federico Fashion Style, il parrucchiere dello star system

Ecco, chi è il parrucchiere delle dive Federico Fashion Style

Federico Lauri, questo il vero nome all'anagrafe di Federico Fashion Style è il giovane parrucchiere dello star system con il pallino, fin da piccolo, del successo nel campo dell'hair style. Dalle acconciature fatte alle bambole fino a tagliare e creare nuove colorazioni (suo punto di forza) per le chiome di numerose modelle, show gilrs, influencer, che nel tempo sono diventate sue amiche intime, una su tutte: la stellare Valeria Marini.

Dopo aver terminato la scuola dell’obbligo, si è concentrato sull’attività da parrucchiere. E qui, seppur abbia iniziato come assistente, ha mostrato grande talento, che l’ha così spinto a 18 anni ad aprire il primo negozio ad Anzio e non solo. Infatti, Federico ha dato modo di farsi conoscere anche nel resto d’Italia. Sono presenti, in Italia i saloni dal design che incrocia il barocco e il lusso: a Milano, precisamente a Corso Como, a Roma in Rinascente e a Napoli nello storico palazzo Coin. Famose sono le sue storie via social dove ci mostra con fierezza i suoi numerosi lavori e momenti privati.

Federico Fashion Style ama anche il mondo televisivo, è il protagonista del fortunato programma di Real Time, dal 2019, dal titolo Il Salone delle Meraviglie oltre ad aver preso parte all'ultima edizione di Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci. Non solo, si vocifera che si stia preparando per entrare, in autunno, nella nuova edizione del Grande Fratello Vip 7, condotta da Alfonso Signorini.

Passiamo alle curiosità sulla vita privata di Federico Fashion Style. Ci si chiede spesso se Federico Lauri sia o meno sposato. In realtà lui e la compagna Letizia non sono uniti in matrimonio. A rivelarlo è stato lui stesso nel suo programma su Real Time. La coppia ha una figlia di nome Sophie Maelle Lauri.

