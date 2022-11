Compleanni oggi: i compleanni VIP del 8 novembre 2022

Tutti i compleanni di oggi 8 novembre 2022

Oggi 8 novembre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Alain Delon

Nato a Sceaux l'8 novembre 1935, oggi compie 87 anni

Alain Fabien Maurice Marcel Delon è un attore, regista e produttore cinematografico francese. Dal 1999 ha la doppia cittadinanza svizzera. Tra i suoi ruoli più importanti abbiamo quelli in Rocco e i suoi fratelli (1960), Il Gattopardo (1963), Il clan dei siciliani (1969), La prima notte di quiete (1972), Mr. Klein (1976) e Un amore di Swann (1984). Ha vinto in carriera anche un David di Donatello e l'Orso d'oro alla carriera al Festival di Berlino. Si è ritirato dalle scene nel 2017.

Can Yaman

Nato a Istanbul l'8 novembre 1989, oggi compie 33 anni

Can Yaman è un attore e modello turco. Ottiene la popolarità nel 2017 con al serie Bitter Sweet - Ingredienti d'amore. Nel 2021 è protagonista in Viola come il mare e nello stesso anno ha firmato anche per il reboot di Sandokan. In passato ha avuto una relazione con Diletta Leotta.

Sandro Mazzola

Nato a Torino l'8 novembre 1942, oggi compie 80 anni

Alessandro Mazzola, detto Sandro e figlio di Valentino, è un dirigente sportivo ed ex calciatore, di ruolo centrocampista e attaccante. Si è distinto con la maglia dell'Inter con cui ha vinto 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. E' stato campione d'Europa con l'Italia nel 1968. Oggi si dedica soprattutto all'attività di commentatore sportivo.

Gordon Ramsey

Nato a Johnstone l'8 novembre 1966, oggi compie 56 anni

Gordon James Ramsay Jr. è un cuoco, personaggio televisivo, imprenditore, ristoratore e scrittore britannico. E' famoso per essere il conduttore di programmi di cucina come Hell's Kitchen, Cucine da incubo, il talent show MasterChef, Gordon Ramsay's F Word, Gordon Ramsay: diavolo di uno chef, Gordon Ramsay - Cose dell'altro mondo, Cucina con Ramsay, Hotel da incubo e Behind Bars. Nella sua carriera di ristoratore è stato premiato con 17 stelle Michelin.