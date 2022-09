Compleanni oggi: i compleanni VIP del 8 settembre 2022

Tutti i compleanni di oggi 8 settembre 2022

Oggi 8 settembre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Daniele Capezzone

Nato a Roma l'8 settembre 1972, oggi compie 50 anni

Daniele Capezzone è un saggista, politico e opinionista. E' stato prima segretario dei Radicali Italiani (2001-2006) poi deputato nella XV legislatura (2006-2008) per la Rosa nel Pugno. E' stato anche portavoce prima di Forza Italia e de Il Popolo delle Libertà. Oggi è editorialista per il quotidiano La Verità di Belpietro.

Davide Mengacci

Nato a Milano l'8 settembre 1948, oggi compie 74 anni

Davide Mengacci è un conduttore televisivo che ha ottenuto grande popolarità fino dagli Anni 80 con programmi come Candid camera show, Scene da un matrimonio e Il pranzo è servito ma soprattutto per La domenica del Villaggio su Rete 4 e altre trasmissioni su turismo e gastronomia per la stessa rete come Ricette di famiglia.

Lucilla Agosti

Nata a Poggibonsi l'8 settembre 1978, oggi compie 44 anni

Lucilla Agosti è una conduttrice televisiva e radiofonica e attrice. Ottiene la popolarità grazie ad All Music e nel 2008 approda a Radio Monte Carlo per condurre RMC Magazine. Nel 2010 entra nel cast di Distretto di Polizia e nel 2012 è opinionista per L'Isola dei Famosi. Dal 2015 conduce su La5 il programma Donna Moderna Live e nello stesso periodo debutta su Sky con Italia's Got Talent? insieme a Rocco Tanica.

Bernie Sanders

Nato a New York l'8 settembre 1941, oggi compie 81 anni

Bernard Sanders, detto Bernie, è un politico statunitense che ha partecipato alle primarie del Partito Democratico come indipendente nel 2016 e nel 2020. Senatore per lo stato del Vermont di cui è rappresentante alla Camera. Dal 2021 è presidente della Commissione bilancio del Senato.