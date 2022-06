Compleanni oggi: i compleanni VIP del 8 giugno 2022

Tutti i compleanni di oggi 8 giugno 2022

Oggi 8 giugno sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Tim Berners-Lee

Nato a Londra l'8 giugno 1955, oggi compie 67 anni

Timothy John Berners-Lee è un informatico britannico insignito del premio Turing 2016 e co-inventore insieme a Robert Cailliau del World Wide Web (www).

Stefano Patuanelli

Nato a Trieste l'8 giugno 1974, oggi compie 48 anni

Stefano Patuanelli è un ingegnere e politico italiano. Attualmente è Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo Draghi. In passato ha rivestito la carica di Ministro dello sviluppo economico nel Governo Conte II. E' stato anche presidente del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle in Senato fino al 2019.

Kanye West

Nato ad Atlanta l'8 giugno 1977, oggi compie 45 anni

Kanye West è un rapper e produttore discografico staunitense. Cresciuto nell'etichetta Roc-A-Fella Records, in carriera ha prodotto brani di successo come Jay-Z, Alicia Keys, Ludacris e Janet Jackson. Il suo primo album, The College Dropout, esce nel 2004. West ha vinto 24 premi Grammy e nel 2020 si è candidato alla presidenziali USA. Atlanta ha dedicato una giornata in suo onere il 22 luglio.

Giorgia Surina

Nata a Milano l'8 giugno 1975, oggi compie 47 anni

Giorgia Michela Arianna Surina è conduttrice radiofonica, televisiva e attrice. Inizia la carriera a Junior TV per diventare poi uno dei volt simbolo di MTV Italia con il programma TRL - Total Request Live. Nel 2006 passa a Radio 101 e nel 2010 a RTL 102.5. Nel 2014 ha divorziato dall'ex marito Nicolas Vaporidis.

Leggi anche: