Corona diventa di nuovo papà. Chi è la compagna 24enne Sara Barbieri

Fabrizio Corona avrà un figlio dalla compagna Sara Barbieri. La nascita è prevista per il prossimo Natale: "Prego che sia femmina: è sempre stato il mio sogno"

Fabrizio Corona diventa nuovamente padre a Natale 2024. Il magazine lifestyle MOW svela alcuni dettagli della notizia che, il noto e controverso personaggio pubblico, classe 1974, ha concesso in esclusiva programmata al settimanale Chi oggi in edicola.

Secondo MOW, l'ex re dei paparazzi e la propria attuale compagna, la ventiquattrenne Sara Barbieri, hanno cercato volontariamente la gravidanza, che è in corso da oltre tre mesi. Fabrizio Corona diventerà dunque padre per la seconda volta e probabilmente intorno a Natale, se non proprio: il giorno 25 dicembre 2024. "Avrò qualcuno che mi aiuterà nella mia vecchiaia" è una delle dichiarazioni rese da Fabrizio Corona. MOW azzarda anche i due papabili nomi del futuro secondogenito di Corona: Dea Vittoria oppure Fabrizio Corona Junior, a seconda del sesso dell'atteso nascituro. "Prego che sia femmina: è sempre stato il mio sogno", ha dichiarato Fabrizio Corona.

Chi è Sara Barbieri

Sara Barbieri è una modella di 24 anni che ha collaborato con molti brand di abbigliamento e su Instagram conta oltre 75mila spettatori. La differenza d'età con Corona è quindi di ben 26 anni. La relazione tra i due è iniziata tre anni fa e in precedenza è stata legata al cantante Salmo. La coppia, almeno per un periodo, ha convissuto in un appartamento a Milano.

Nell'estate del 2022 Fabrizio Corona aveva annunciato le nozze. "Perché sposarla? Perché do un valore più alto alle nozze, altrimenti non avrebbe senso. Non sono un buon partito...Ha 26 anni meno di me, ma non è una bambina, è una persona molto particolare", ha dichiarato a Chi il mese successivo.