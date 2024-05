Fedez bidona Cattelan, bomba di Corona: "Ricoverato d'urgenza per lo stomaco"

Corona: "Fedez non sarà ospite di Cattelan perché ricoverato d'urgenza in pronto soccorso per un problema molto grave allo stomaco"

Fedez avrebbe dovuto partecipare alla prima puntata di "Da vicino nessuno è normale", il nuovo programma di Alessandro Cattelan che debutterà questa sera 20 maggio su Rai2. Il rapper però, come confermato da un comunicato della Rai, non ci sarà per "motivi di salute". Fabrizio Corona tramite l'account Instagram del suo sito Dillingernews va oltre le dichiarazioni di viale Mazzini e afferma: "Fedez ha problemi molto gravi allo stomaco ed è stato portato d’urgenza in pronto soccorso. Questa è l’unica reale motivazione per cui non parteciperà al debutto del nuovo programma di Cattelan domani sera su Rai2". L'indiscrezione, al momento, non ha trovato conferme.

"Dopo la bufera mediatica che ha travolto il rapper per la rissa con Iovino - che abbiamo chiarito su questo giornale - tutti pensavamo che i motivi relativi alla sua assenza fossero in realtà legati agli imbarazzi che avrebbe creato alla tv pubblica a causa dell’indagine in corso per rissa, lesioni e percosse in concorso per il pestaggio del personal trainer Cristiano Iovino. - si legge nel post di Dillingerews - E invece siamo qui per confermarvi al 100% che la decisione della Rai non ha nulla a che vedere con la questione: Fedez ha problemi molto gravi allo stomaco ed è stato portato d’urgenza in pronto soccorso".

A Fedez nel 2022 è stato diagnosticato un tumore neuroendocrino del pancreas. Dopo un intervento chirurgico molto importate il rapper è riuscito a guarire completamente. Nell'ottobre del 2023 l'ormai ex marito di Chiara Ferragni è stato ricoverato d'urgenza per un'emoraggia interna causata da due ulcere anastomotiche. Fedez non venne sottoposto a un intervento chirurgico ma solo a una serie di trasfusioni di sangue.