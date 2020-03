Coronavirus, D'Addetta racconta l’Italia chiusa in casa

Luciano D'Addetta racconta l'Italia dei decreti "io resto a casa"

Di Claudio Bernieri

“L’ho scritto di notte, chiuso in casa. Per coro e orchestra. Ho visto sparire la gente per strada, chiudere bar e ritrovi, con i miei due figli sono stato a pensare che succedeva sul divano accanto a me: e tutta l’Italia mi sembrava un grande set del Grande Fratello, o, diciamolo pure, una nazione agli arresti domiciliari. Così è nato Virus, la prima notte di clausura” racconta il compositore siciliano Luciano D’Addetta, trapiantato da tempo sui Navigli. Suona come primo contrabbasso nella neonata Orchestra Sinfonica dei Navigli, una equipe di musicisti professionisti che porta la musica classica e contemporanea nelle case dei milanesi.

D’Addetta ha composto per Affaritaliani questa suite contemporanea, Virus, che si inserisce nella lunga tradizione delle composizioni per il cinema, da Rota a Morricone. Tra i suoi lavori, infatti, le musiche per il dvd “La grande Guerra”, del regista Roger Fratter, edito dal quotidiano La Repubblica, e le melodie per il film “Laa lotta per la vita” con la partecipazione del pugile Patrizio Oliva. E infine una suite in otto movimenti per la pianista classica Antonietta Incardona, “Mistic piano”, della quale finora è uscito in video il primo movimento, "Immagine, Un coro epico", con lontani echi nella tragedia greca.

Virus racconta questi giorni campionando le storie quotidiane, di preti, ballerine, medici , infermieri, politici. Divenuti fantasmi,Un grido di dolore ma anche una preghiera. Conosciuto per i suoi video musicali che trattano la cronaca, come “In morte di Desiree e “Il cuore di Pamela” , Luciano D’Addetta sta preparando la colonna sonora del docufilm “Angeli: senza casa a Milano”, girato con la associazione di volontariato ProTetto, che naturalmente uscirà in anteprima per Affari Italiani.