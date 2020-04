Coronavirus, Monnalisa presenta le mascherine colorate per i più piccoli

Coronavirus, Monnalisa pensa ai più piccoli, mascherine chirurgiche colorate per gli under12

Monnalisa, leader nel settore childrenswear di alta gamma, quotata sul mercato AIM Italia rinnova la sua disponibilità a fianco dell’emergenza COVID-19.

Dopo aver destinato parte dei suoi sforzi produttivi alla realizzazione di mascherine chirurgiche TNT destinate alla città della sua fondazione, Arezzo - consegnate nelle scorse settimane ad amministrazione locale, forze dell’ordine, USL Toscana Sud Est - Monnalisa avvia una speciale produzione per i più piccoli: mascherine chirurgiche per uso individuale, in un formato confortevole, adattato all’anatomia dei più piccoli, lavabili, sterilizzabili e riutilizzabili. Il tessuto è in fresco cotone 100%, realizzato con le iconiche fantasie del brand.

Il primo lotto è stato consegnato al reparto pediatrico dell’Ospedale San Donato. Un secondo lotto è previsto per la prossima settimana, a favore di una casa famiglia del territorio, operazione charity in sinergia con AIAF - Associazione Italiana Avvocati di Famiglia - sede di Arezzo.

“Oltre alle operazioni charity, tributo doveroso alla nostra città di elezione, continueremo a produrre mascherine chirurgiche, in questa versione under 12 anni, che verrà apprezzata dai più piccoli sia per comfort che per le fantasie accattivanti, includendola come omaggio negli acquisti e-commerce” - ha dichiarato Christian Simoni, Amministratore Delegato. “Lo stesso nelle nostre boutique italiane, dove, nel rispetto del dpcm e di quanto previsto dalle ordinanze delle singole regioni, stiamo offrendo speciali esperienze di acquisto in totale sicurezza, solo su appuntamento e con un massimo di un cliente per negozio. Una piccola attenzione per i bambini, di cui conosciamo bene sensibilità ed esigenze.”