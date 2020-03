Coronavirus: nasce PrimumVivere, piattaforma di resilienza italiana

Ogni giorno una storia, per resistere, reagire, ri-costruire. E' questo il senso. Nasce così primumvivere.it, un sito dedicato alle storie dell'Italia migliore in questa emergenza Covid-19, ideato e realizzato da SEC Newgate.

I servizi assistenziali tecnologici del gruppo KOS (Anni Azzurri) che permette agli anziani di videochiamare i loro cari, le video chat dell'associazione AISLA per i malati di SLA, la prima Guida Galattica al Coronavirus!, per spiegare ai bambini l'emergenza da Sars-Cov-2, realizzata da Pleiadi, sono alcune delle storie raccontate.

Storie di impresa in senso lato: aziende grandi e piccole, enti non profit, pubblica amministrazione, università, centri di ricerca. Non ci sono barriere di ingresso per le storie di (stra)ordinaria resilienza e solidarietà che il sito raccoglie, scoprendole e rilanciandole.

Il progetto Primum Vivere si snoda così nella narrazione online di storie positive ed esemplari dell'Italia ai tempi del Coronavirus, assumendo le vesti di una piattaforma di storytelling, e dando voce e sostegno all’impegno creativo di tante e diverse realtà italiane.