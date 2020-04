Coronavirus, Usa: i parchi Disney licenziano, la rabbia dell'erede di Walt

Abigail Disney si scaglia contro i licenziamenti in massa dei dipendenti

Abituata a parlare fuori dai denti, Abigail Disney, la nipote del co-fondatore dell'azienda Roy Disney (fratello maggiore di Walt) ed erede dell'impero, si è scagliata contro la decisione della società di licenziare centinaia di migliaia di dipendenti dei giganteschi parchi divertimento quando poi paga profumati dividendi agli azionisti. "Ma che diavolo...", ha scritto su Twitter. Già l'anno scorso Abigail, un patrimonio stimato in circa 120 milioni di dollari, aveva criticato il fatto che l’amministratore delegato della compagnia, Bob Iger, avesse realizzato tra stipendio (35 milioni di dollari) e bonus quasi 66 milioni di dollari, a fronte dei 46.000 dollari l’anno guadagnati in media da un dipendente. ​

E' dei giorni scorsi l'annuncio della società sui "lavori non necessari"

La Walt Disney Co. ha infatti annunciato nei giorni scorsi che lascia a casa migliaia di dipendenti "i cui lavori non sono necessari in questo momento". Del resto, i parchi divertimento della Disney nel mondo hanno iniziato a chiudere per il coronavirus da metà marzo e oltre il 75% dei 223 mila dipendenti dell'azienda lavora per la divisione Parks and Products. Regista e attivista, voce fuori dal coro tra i 'paperoni' del mondo, in prima fila nel chiedere azioni per colmare il divario tra ricchi e poveri, Abigail nei mesi scorsi si è anche detta “furiosa” per le condizioni di lavoro nei parchi che portano il nome della famiglia: aveva raccontato di aver fatto una visita in incognito perché aveva ricevuto su Facebook il messaggio di un dipendente che diceva di faticare ad arrivare a fine mese. E dopo il tour, ha esortato Bob Iger a rimediare all’incredibile gap tra il suo stipendio e quello dei dipendenti. La rampolla non ha però voce in capitolo nella gestione dell'azienda.