Covid, niente Santa Claus da Macy's. Prima volta in 160 anni

Quest'anno Santa Claus non si farà vedere da Macy’s. I grandi magazzini di Manhattan, per la prima volta in 160 anni, hanno dovuto annullare il tradizionale evento natalizio dedicato ai bambini, che affascinava però anche adulti e turisti da tutto il mondo. La causa è l’emergenza Covid. In tempi normali, erano più di 250 mila le persone che si accalcavano per le strade attorno a Herald Square, per scattarsi una foto con il barbuto signore delle feste, una situazione improponibile con l’obbligo di distanziamento sociale e il limite ai raduni. Santa Claus non farà tappa neanche negli altri Macy’s, a Chicago e San Francisco. Ma per gli appassionati del genere resta una consolazione: il Babbo Natale americano non mancherà alla sfilata della tradizionale parata del Thanksgiving Day, seppure soltanto attraverso immagini registrate e trasmesse in tv.