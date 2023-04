Da Totti-Blasy a Bonolis-Bruganelli: quando la smentita è una doppia conferma

Le coppie vip che prima di scoppiare smentiscono: da Totti-Blasy a Bonolis-Bruganelli

Le coppie Vip sono costantemente sotto la lente del gossip tra smentite e tradimenti. L'ultima, di smentita, è quella fatta da Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, dopo la notizia lanciata da Dagospia della loro imminente separazione. La coppia alla velocità della luce, ha negato tutto con un video pubblicato sui social.

Francesco Totti e Ilary Blasi il tira e molla è durato più di un anno

Dagospia spesso 'lancia bombe' sulle coppie VIP e ci prende. Beh, più di una volta ha annunciato che Francesco Totti, ex n.10 della Roma, era in rotta con Ilary Blasi. I due hanno smentito via social numerose volte.

Proprio l'ex letterina, dall'amica Silvia Toffanin, ospite di "Verissimo", rivolgendosi alle voci in circolazione affermava che 'si erano sbagliati di grosso', ma a distanza di qualche mese i due hanno comunicato la separazione e il resto lo leggiamo dai rotocalchi rosa.