Depilazione addio: da Giorgia Soleri, a Ratajkowski e Madonna... la rivoluzione parte dalle vip

Le vip che non si depilano le ascelle. Un messaggio di libertà per le donne

Non depilarsi in nome della libertà? Negli ultimi anni sono tante le vip che hanno dato l'esempio. Parliamo Da Madonna alla figlia Lourdes Leon, passando per Lady Gaga, Emily Ratajkowski, Julia Roberts, Cara Delevigne, Miley Cyrus, Alyssa Milano e tante altre. Un messaggio di ribellione verso i pregiudizi che devono affrontare tutte le donne che preferiscono avere i peli. La domanda è: perché l'uomo può non farlo e le donne devono? "Giudicare una persona per il fatto che abbia i peli o meno e non avere una relazione, non fare sesso, mi sembra follia" erano state le parole della sexworker Giulia Zollino.





Le vip che non si depilano, il messaggio di Giorgia Soleri e Paula Maugeri

In Italia, nei mesi scorsi ne aveva parlato Giorgia Soleri nel corso di un'intervista a Le Iene: "È doloroso pensare che siamo ancora a dire che se alzo le ascelle con i peli devo dire accettatemi. Chiesi a mia mamma di farmi rasare le ascelle, ero in quinta elementare, lei mi disse di no che ero troppo piccola. Mi sfregiai con il rasoio allora lì mi accompagnò. Ho rinunciato al sesso se non ero perfettamente depilata. Poi mi sono avvicinata al femminismo e ho capito che potevo scegliere. Le scelte delle donne diventano politiche, dissi basta, smetto di depilarmi, nonostante ciò mi vergognavo. Vorrei che non fosse così, ma è così. Io ho sempre odiato depilarmi, perché arriviamo a farci del male? Non c'è niente di sporco nell'avere i peli se si ha una corretta igiene quotidiana. Anche alcuni fotografi hanno problemi se hai i peli. Nel momento in cui distruggi gli standard di bellezza, decadono i motivi per cui una ragazzina non viene accettata".

Anche Paola Maugeri, sempre a Le Iene, aveva sottolineato: "Non mi sembra niente di così trascendentale, in Svezia se ne fottono di come sei. Tantissime donne si mettono in costume, hanno i peli e si vedono in maniera evidente. Mi sembra un grande gesto di libertà. Dovremmo essere libere di tenerli o toglierli".

Depilazione, la scena iconica di Manuela Arcuri nel film Viaggi di Nozze

Famosa, a livello cinematografico, la scena di Manuela Arcuri nel film Viaggi di Nozze del '95. La gag è entrata nella storia del cinema: "N'ascella si, n'ascella no" diceva mentre mostrava orgogliosamente la sua ascella con treccina.

Delia Duran e la foto con le ascelle non depilate: "Freedom"

Senza dimenticare la foto della bellissima modella Delia Duran con un messaggio forte e chiaro: "Freedom. Gesto di libertà assoluta, contro i preconcetti d’immagine che ci impone la società".