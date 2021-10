Discoteche, si torna in pista! Il divertimento riparte da Nord a Sud

L'autunno 2021 vede, finalmente, la ripartenza dei locali in cui è possibile ballare. Ma come sarà, questa ripartenza? Che tipo di musica proporranno i dj? Che cosa hanno in serbo i gestori per i loro ospiti?

Tra i dj più attivii l'estate scorsa c'è stato senz'altro Sandro Murru Kortezman. "Visto che non era possibile far ballare, mi sono concentrato su cene musicali dedicate a persona di età diverse tra loro", spiega Murru. "Questo tipo di serata probabilmente non verrà sostituito dalla classica serata in disco", spiega Murru, che come Kortezman ha appena pubblicato un brano coinvolgente come "In the Sky". E ovviamente a ottobre non si ferma, come, ad esempio, sabato 16 ottobre, a Corte degli Aranci a Decimomannu (Cagliari).

Decisamente attivo pure il romagnolo Mitch B., che ha appena riproposto in una nuova versione perfetta per i locali un classico di Alicia Bridges, "I Love The Nightlife". "Con una squadra di produttori ormai ben rodata, ovvero Marcello Mazzoli, Martina Feeniks ed io, abbiamo realizzato una nuova versione di un vero capolavoro", spiega Mitch B. "Credo e spero che la ripartenza per i locali sarà importante, ma tutto senza musica di qualità tutto sarà inutile".

Il fiorentino Andrew Novelli durante la scorsa estate ha prodotto un bel po' di nuova musica che sta uscendo in questo periodo. Ovviamente il sound è quello giusto per muoversi a tempo. Il 15 ottobre pubblica con Nicola Serena "You Were My Hero", mentre l'8 ottobre è stata la volta di Rosamela - "Black Volta River". “Entrambe le versioni del brano sono altamente consigliate per l’aperItivo”, scherzano i due artisti. Purché sia pieno di energia, ovviamente.



Andrew Novelli

E cosa fanno i nuovi talenti? "La scena musicale italiana è molto attiva. Per il MINI Meets Music Contest abbiamo selezionato diversi nuovi artisti. Molti hanno di loro hanno le idee chiare e dobbiamo impegnarci per trovare loro un po' di spazio nei locali", spiega Luca Guerrieri, che è anche dj producer e sta lavorando su tanti progetti anche video per la sua musica. La prossima edizione di Meet Music è in programma a Follonica (Grosseto) a giugno 2022, ma nel frattempo il team lavora su tanti progetti.

E cosa stanno facendo i locali e gli organizzatori? Gli artisti di Circo Nero Italia saranno protagonisti a Roma, il 30 ed il 31 ottobre, per la precisione a Valmontone, a Rainbow Magicland, per due eventi diversi: "Un giorno al Luna Park" e "Una notte al Circo Nero". "Il club è un universo in cui l'alto e il basso, il bello ed il brutto si rimescolano. In ogni caso, anche il singolo dettaglio va curato e sul palco devono andare per forza artisti che sappiano stupire", spiega Duccio Cantini, anima e coordinatore di un collettivo che mette sul palco artisti, ballerine, giocolieri, performer.



Circo Nero Italia

"Con Black Label Events, l'agenzia che ho ideato con Luciano Battini, un professionista con oltre vent'anni di esperienza, creiamo da sempre eventi che provino a far nascere emozione e sorrisi sui volti dei nostri ospiti", spiega Emiliano Milano, art director del Qi Clubbing di Erbusco (BS), un locale a cui da sempre gli addetti ai lavori guardano per la qualità delle sue proposte. C'è un corpo di ballo formato da professionisti, i costumi sono mozzafiato e ogni piatto è davvero curato, proprio come i dj set. Come se non bastasse, i tempi dello show sono veloci, perfetti per chi è abituato a web e tv. Per questo, vista tanta qualità, non stupisce più tanto la presenza di Eros Ramazzotti ad una delle prime serate.

Decisamente in voga per una ripartenza piena di energia è infine la live music di qualità, ovvero il sound di gruppi scatenati come la Al-B.Band, la formazione guidata da Alberto Salaorni. Sono in piena attività: venerdì 15 ottobre li vedrete all'Amen di Verona dove sono praticamente di casa. Sabato 16 ottobre invece sono all'Osteria Musicale della Valpolicella di Negrar (Verona, organizza Deep Club). I loro dinner show sono perfetti per chi ha voglia di mangiare bene con gli amici e cantare ancora meglio.