Dov'è Bugo? In tribunale a chiedere a Morgan 240 mln per i danni di Sanremo

“Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera”: le strofe cambiate da Morgan della canzone presentata a Sanremo 2020 con Bugo potrebbero costargli caro. L'ex amico e compagno di avventura sanremese ha infatti citato Marco Castoldi per danni, chiedendo la cifra di 240 mila euro.

Sembrava un caso social tutto sanremese ma l’abbandono di Bugo del palco dell’Ariston e la modifica al testo della canzone Sincero avevano portato alla squalifica della coppia, e ora diventa un caso giudiziario. Si è infatti tenuta a Milano la prima udienza che vede Marco Castoldi (Morgan) citato in giudizio da Bugo e e altri autori del brano Sincero, Bonomo, Bertolotti, Edizioni Curci/Tetoyoshi.

Le contestazioni sono due. La prima è la modifica al testo di Sincero che ha portato all'eliminazione di Morgan e Bugo da Sanremo. La seconda è la condivisione sui social del brano modificato con riferimenti agli autori. Insomma, tutto ciò potrebbe costare a Morgan ben 240 mila euro.

In accoglimento delle richieste deI Castoldi, il giudice ha stabilito che l'udienza sia spostata al prossimo 10 giugno.

Ma non è l'unico procedimento giudiziaro in corso per Morgan. L'artista infatti è alle prese col pignoramento della sua casa del 2019: un decreto di citazione diretta per i reati di resistenza e ingiurie a pubblico ufficiale, fatti accaduti il giorno dello sfratto della sua casa di Via Adamello, a Monza. La Procura ha poi chiesto il rinvio a giudizio per stalking e diffamazione ai danni della ex compagna Angelica, udienza rinviata a luglio. A settembre, invece, Morgan dovrà affrontare il ricorso di un’altra sua ex, Jessica Mazzoli, madre di sua figlia Lara, a cui il cantante non avrebbe versato gli alimenti dovuti.