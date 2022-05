Dybala, Inter in vantaggio sulla Roma: la sua amica Jacobelli lo supporta

Dybala, Inter o Roma? Intanto la Joya si consola con la nuova amica del cuore Marialuisa Jacobelli

Sembra che Dybala abbia trovato un'amica speciale. La “Joya”, il cui contratto con la Juventus andrà in scadenza il 30 giugno, è nel mirino di molte squadre, tra cui l'Inter che risulterebbe essere "in vantaggio" sulla Roma. In questi stressanti giorni di incertezze, il famoso e fidanzatissimo calciatore, si sta però consolando con nuove amicizie. Da qualche settimana, infatti, l’argentino ha trovato una grande amica, si potrebbe anche dire una sorta di supporto morale, in Marialuisa Jacobelli, bombastica figlia giornalista Xavier, ex direttore di Tuttosport.

I soliti ben informati a Milano sostengono che i due abbiamo creato una bella sintonia e che spesso si incontrino per fare lunghe, lunghissime chiacchierate. Una vera manna dal cielo per il calciatore che ha trovato nella influencer un punto di riferimento umano e affettivo in un periodo così complesso dal punto di vista professionale.

Come scrive Dagospia, qualche sera fa, i due erano allo Sheraton in zona San Siro a Milano, per un importante evento di beneficenza a margine dell'Integration Heroes Match, parata di stelle a San Siro nella gara di beneficenza di Eto'o.

Comunque,sembra che Dybala sia entrato nel cuore di tutta la famiglia Jacobelli. Il famoso papà di Marialuisa, Xavier, lo vuole a Milano. Qualche giorno fa ha dichiarato a Sky Sport: “Penso che il sogno fatto spesso da Marotta negli ultimi tempi, anche se non lo confesserà mai, è di affiancare Dybala a Lautaro. Se fossi in Dybala, io andrei all’Inter, anche per questioni tecniche…”.

