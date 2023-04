Ecco i ristoranti più cool e glamour dei calciatori: classifica

Cibo e calcio, quando la passione per lo sport incontra la cucina: tutti i locali più glamour

Cibo e calcio: spesso le due passioni coincidono e vanno a braccetto, come per esempio è avvenuto per alcuni giocatori che hanno deciso di investire nel mondo del food. In particolare, ciò è successo a Zanetti, Marchisio, Seedorf, Hernanes, Gattuso e Bonucci. Ma quali sono i ristoranti più cool? Il sito online A Tavola ci fornisce una breve panoramica, citandone di diversi, come il Botinero, il locale molto in e raffinato di Zanetti che ha sede a Milano. Poi nella lista spunta lo spazio dell'ex bianconero Marchisio dal nome "Legami Sushi & More" (Bergamo). Claarence Seedorf ha invece aperto, sempre a Milano, Finger's Garden. Gennaro Gattuso a Gallarate ha dato invece vita a Posteria San Rocco. Infine Leonardo Bonucci a Torino ha aperto Lève Ristorante.