Elisa Esposito choc: "Ho ricevuto minacce di morte, continuo a fare contenuti"

La 'professoressa di corsivo' Elisa Esposito ha ricevuto minacce di morte, a causa del contenuto dei suoi video

Elisa Esposito, la 20enne divenuta famosa sul social TikTok per le sue lezioni di corsivo, tanto da essersi guadagnata il 'titolo' di 'professoresssa di corsivo', torna a far parlare. La ragazza oltre alla sua popolarità, si vede costretta a fare i conti con gli haters, che non smettono di criticarla ed conferma di aver addirtittura ricevuto minacce di morte per questo.

Precisamente, l'influencer Elisa Esposito punta il dito contro gli adulti, che non comprendono la sua ironia e popolarità. Infatti, la ragazza commenta: "Le critiche arrivano soprattutto dagli adulti, ma se non mi capiscono è un problema loro, non mio. Io vado avanti per la mia strada, e fin quando funzionano, continuerò a creare questi contenuti". Del resto il suo successo è inarrestabile tanto che ha deciso di lasciare i suoi vecchi progetti e studi nel campo dell'estetica per dedicarsi a tempo pieno alla creazione di video da postare, anche con l'aiuto del fidanzato e tiktoker Davide Gentile.