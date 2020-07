Elisabetta Canalis, costume esplosivo e Clooney svela il suo segreto… FOTO

ELISABETTA CANALIS CON IL COSTUME COLOR CARNE

L'intramontabile Elisabetta Canalis, 41 anni e non sentirli: bella come sempre, come una ventina di anni fa quando incantava i telespettatori in coppia con Maddalena Corvaglia nei panni della velina su Striscia la Notizia. Ma la Canalis, anche grazie a Instagram e lontano dalla tv italiana, resta una delle protagoniste più amate del nostro spettacolo.

Foto Instagram



ELISABETTA CANALIS SEMPRE IN FORMA

Dalle spiagge della Sardegna, precisamente da Alghero, luogo dove è nata e cresciuta prima di approdare nella Milano della tv che le ha regalato grande successo grazie al suo talento, Elisabetta si mostra ai suoi fan raggiungendo gli oltre 100mila like.

ELISABETTA CANALIS, TORNA A PARLARE LA SUA VECCHIA FIAMMA CLOONEY

Dopo anni, George Clooney é tornato a parlare della storia con Elisabetta Canalis usando parole di immensa stima: "Non la conoscete, lei é stata in assoluto la persona che mi ha fatto ridere di più nel corso della mia vita".