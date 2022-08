Elisabetta Gregoraci non è più single, al suo fianco c'è Giulio Fratini

La show girl Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, stando al gossip, sono una delle coppie di quest'estate

Elisabetta Gregoraci è in vacanza a Capri, in compagnia dell'ex marito Flavio Briatore, del figlio Nathan Falco e di Leni Klum (la figlia che l'mprenditore ha avuto da una relazione con la modella Heidi Klum). Nonostante la conduttrice è in giro con la famiglia, l'ultimo gossip suggerisce che non è più single.

Secondo il settimanale Di Più, la bella show girl sta frequentando il ricco imprenditore fiorentino Giulio Fratini, ex di Roberta Morise ed ex di Raffaella Fico, sono stati avvistati insime in uno dei locali di Briatore. Stando alle voci, Elisabetta Gregoraci non ha ne smentito ne ammesso la liaison. Entrambi, però, postano dai loro profili social accattivanti scatti di tramonti proprio dall'isola caprese.