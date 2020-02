Emilia Romagna: Elly Schlein, ora sto con ragazza e sono felice

Ospite ieri sera di Daria Bignardi a "L'Assedio" sul Nove, Elly Schlein - dopo aver ripercorso le tappe del suo percorso politico che l'hanno portata a diventare vice presidente della Regione Emilia Romagna e aver commentato la situazione politica attuale - ha raccontato anche aspetti inediti della sua vita privata.

"Premetto che di solito non parlo mai della mia vita privata, sono molto riservata pero' faccio un'eccezione. Si' sono fidanzata, ho avuto diverse relazioni in passato: ho amato molto uomini e ho amato molte donne. In questo momento sto con una ragazza e sono felice finche' mi sopporta..".

Alla domanda se la compagna cammini un passo avanti o indietro, la vicepresidente ha replicato: "Sempre fianco a fianco. Questo e' l'importante".