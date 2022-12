Emma Marrone, la confessione via social: "Non faccio sesso da un anno"

Emma Marrone: "Non faccio sesso da un anno"

Confessioni inattese da parte di Emma Marrone: durante una diretta social con i fan, infatti, la cantante ha ammesso candidamente che è da dicembre del 2021 che non fa l'amore con nessuno. "Lo so... Male, anzi malissimo. Devo iniziare a darla come se non fosse mia" ha scherzato la vincitrice del reality Amici a chi le chiedeva da quanto tempo non facesse sesso.

Poi però il discorso si è fatto più serio. Emma Marrone, infatti, ha subito alcuni interventi per la rimozione di tumori alle ovaie. Per questo ha scelto di conservare il tessuto ovarico per poter avere figli. “Mi infervoro su questi argomenti perché conosco tante donne che si sono dovute trasferire all’estero per concepire un figlio da sole. Perché qui bisogna essere costrette a fare un figlio solo con un uomo”, aveva dichiarato recentemente in un'intervista a Vanity Fair. Chissà se ora, dopo le storie con Marco Bocci, Stefano De Martino e Marco Borriello, troverà la persona giusta.