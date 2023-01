“Fabio Mancini: A Tribute”, sfilata-evento dedicata al top model di Armani

“Fabio Mancini: A Tribute”, arriva la sfilata evento a Milano

"FABIO MANCINI: A TRIBUTE", è la sfilata evento organizzata dall'hub creativo Igloo Studios Milano per inaugurare il proprio spazio e celebrare la brillante carriera del super modello, volto iconico di Armani. Vediamo i dettagli.

Il nuovo hub creativo Igloo Studios Milano, appena nato nel cuore della città, inaugura ufficialmente il proprio spazio con un evento esclusivo, durante la Milano Men Fashion Week 2023. Una sfilata evento con after party che omaggia uno dei volti più iconici della moda uomo italiana nel mondo, il super modello internazionale Fabio Mancini.

Galleria Unione, luogo di transito a pochi passi da Piazza Duomo, il 15 gennaio sarà per la prima volta protagonista di un evento che, oltre a rendere omaggio a Fabio Mancini, ha come obiettivo quello di rigenerare un angolo storico di Milano.

Proprio in questa zona, infatti, si trova l’area dei diamantai rappresentativi per eccellenza del lusso e dello stile insieme al mondo dell’alta moda milanese. La galleria sarà allestita in modo elegante ed essenziale per enfatizzare l’evento, creando una vera a propria passerella immersiva. Le creazioni presentate saranno in totale quattordici, indossate da splendide modelle, a simboleggiare la brillante carriera di Fabio Mancini.

Tutti i partner presenti all’evento saranno attivamente partecipi per rendere questo momento unico e speciale. Il partner editoriale Luxury prêt-à-porter Magazine, in particolare, presenterà il nuovo numero della sua rivista cartacea quadrimestrale, che avrà in copertina uno scatto realizzato nello studio di Igloo Milano a Fabio Mancini e al suo interno un’intervista dedicata alla carriera del modello, ai suoi progetti per il futuro e soprattutto alla sua visione del mondo contemporaneo della moda, e non solo.

Fabio Mancini, infatti, ha deciso da circa un anno e mezzo di mettersi al servizio dei giovani: con il suo ultimo progetto gira tra le scuole di tutta Italia per raccontare la sua storia, ma soprattutto le sue debolezze e difficoltà. Un modo per spronare i giovani a inseguire i propri sogni, nonostante tutto. Per questo il modello, dopo quest’ultimo-evento tributo, lascerà momentaneamente le passerelle per dedicarsi anima e corpo al suo impegno sociale.

“Fabio Mancini: A Tribute” - SFILATA E DJ SET

La sfilata-evento avrà luogo domenica 15 gennaio a partire dalle 19.30 e sarà seguita da un dj set all’interno di Igloo Studios Milano.