Fabrizio Corona anticipa la sua luna di miele con Sara Barbieri in topless

I paparazzi pizzicano Fabrizio Corona e Sara Barbieri, la modella sfoggia un topless da capogiro

Il settimanale Chi ha pizzicato Fabrizio Corona e la futura moglie, Sara Barbieri, in vacanza, in Sardegna. La coppia è sempre più affiatata come testimoniano le immagini rubate in piscina tra baci e avvinghiamenti, con l'ex paparazzo che sfoggia muscoli scolpiti e tatuaggi e la modella che si lascia ammirare in topless.

Fabrizio Corona ha 48 anni e Sara Barbieri 22, ma come ha detto l'ex paparazzo: "Di testa abbiamo la stessa età. Questa con lei è sicuramente una delle più belle storie d'amore che ho mai vissuto nella mia vita. Ho progetti seri, farei anche un figlio". L'incontro con la Barbieri per lui è stato una vera svolta e, dopo anni turbolenti sotto tanti punti di vista, sembra aver finalmente trovato la pace del cuore.