Fedez ha tradito Chiara Ferragni? De Panicis: "L'ho visto limonare un'altra"

Elisa De Panicis afferma di aver visto Fedez "limonare un'altra tipa" durante la settimana della moda di Parigi

In molti oggi si chiedono se effettivamente Fedez abbia tradito Chiara Ferragni dopo che l'ex gieffina Elisa De Panicis ha confessato di aver visto il rapper "limonare un'altra tipa". Il tutto ovviamente è stato reso pubblico tramite una serie di Stories su Instagram.

"Tra Fedez a Parigi che si limona una tipa davanti a me per tre ore e la cover de L’Espresso, ma dico io… Senza parole!", afferma De Panicis prima di cancellare la Storia. Il fattaccio, sempre se sia vero, sarebbe avvenuto durante la settimana della moda di Parigi. Né Fedez né Chiara Ferragni hanno voluto confermare.

L'influencer, che tramite Instagram ha annunciato di essere "appena arrivata a New York" per lavoro per qualche giorno, si è limitata a ringraziare chi le ha mostrato vicinanza per la copertira de L'Espresso in cui è ritratta come Joker: "Volevo ringraziarvi tutti perché ho ricevuto centinaia di messaggi per quella 'bellissima' cover che è stata fatta. Sono giornate veramente difficili per una quantità di ragioni diverse però davvero mi aiutate tantissimo, mi state sempre vicino e questa cosa non passa inosservata. Grazie perché anche nei momenti più duri voi ci siete".