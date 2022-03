Fedez malato: sintomi, disturbi e conseguenze. Che cosa rischia Fedez

Fedez ha rivelato di essere affetto da demielinizzazione nel 2019



Fedez ha comunicato attraverso il suo profilo Instagram di avere un problema di salute. Trattenendo a stento le lacrime il rapper si è limitato a dire di voler condividere il suo percorso di terapie, ma senza svelare il nome della malattia. Nelle ultime ore è però riemersa una sua dichiarazione del 2019 che farebbe ipotizzare la causa della sua patologia.

In un’intervista rilasciata nel 2019, si legge su quifinanza.it, Fedez ha rivelato di essere affetto da demielinizzazione, un disturbo che può portare a diverse malattie, tra le quali la sclerosi multipla.

“Devo stare sotto controllo perché è una sindrome radiologicamente verificata – aveva spiegato, ospite alla trasmissione ‘La Confessione sul Nove’ . La demielinizzazione è quella che avviene quando hai la sclerosi multipla. Questa cosa può essere, come no, che si tramuti in sclerosi.”

Lo stesso cantante e influencer aveva raccontato come quella diagnosi fosse stata anche “il motivo per iniziare un percorso per migliorare e scegliere le mie battaglie.

“Ad oggi, se dovesse accedermi questa cosa, e significa che, in base a dove ti si accendono queste cicatrici, puoi perdere il dono della parola o l’uso della gamba, per dire, insomma, se dovesse succedermi una cosa del genere io ad oggi per cosa ho combattuto? Mi sono reso conto che sono stato dietro a un sacco di ca***te, a un sacco di persone che probabilmente non se lo meritavano” aveva detto in quell’occasione (qui avevamo parlato della maxi truffa subita da Fedez).

Qual è la malattia di cui soffre Fedez: cos’è la demielinizzazione e quali i sintomi della sclerosi multipla

La demielinizzazione è un processo patologico che si presenta in caso di lesioni della sostanza bianca, cioè la parte del cervello che contiene le fibre nervose, provocate da infarti, emorragie o tumori e soprattutto delle cosiddette malattie demielinizzanti.

Tra queste la più tipica è la sclerosi multipla, una malattia cronica infiammatoria del sistema nervoso centrale (cervello e midollo spinale) che può determinare disabilità progressiva ed è causata da una risposta abnorme del sistema immunitario che provoca l’infiammazione e danneggia la mielina e i neuroni.

Come spiega il sito dell’Istituto superiore di sanità, la mielina è una guaina ricca di lipidi che avvolge gli assoni (ovvero i prolungamenti dei neuroni) e facilita la trasmissione degli impulsi nervosi.

La perdita di mielina (demielinizzazione) e di neuroni (neurodegenerazione) compromette la trasmissione degli impulsi nervosi tra il cervello, il midollo spinale e il resto del corpo provocando i sintomi tipici della sclerosi multipla.

Nella maggior parte dei casi, la sclerosi multipla viene diagnosticata nella fascia di età 20-40 anni mentre i casi pediatrici riguardano il 3-5% delle diagnosi.

I sintomi di questa malattia sono vari, a seconda dell’area del sistema nervoso centrale interessata, e si manifestano in maniera episodica e transitoria, differenti per gravità, frequenza e durata, ma che a lungo andare possono portare a conseguenze irreversibili.

Tra le manifestazioni più comuni della sclerosi multipla - scrive ancora quifinanza.it - l’Iss elenca:

disturbi dell’equilibrio e della coordinazione

fatica

disturbi della visione

spasticità

dolore

disturbi della sensibilità

disturbi intestinali

disturbi vescicali

disturbi della sessualità

disturbi cognitivi

disturbi dell’umore