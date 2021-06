Firenze, apre il Supercazzola Store. Primo negozio dedicato ad Amici Miei

Uno spazio dedicato ad Amici Miei, leggendario film cult girato a Firenze con un gruppo di attori del calibro di Ugo Tognazzi, Philippe Noiret, Adolfo Celi, Rambaldo Melandri, Duilio Del Prete prima e Renzo Montagnani poi, che lo hanno reso un vero e proprio cult con milioni di persone che conoscono a memoria battute e scene prima tra tutte la supercazzola, non sense del Conte Mascetti da cui prende poi nome il negozio. E in che luogo poteva nascere se non a pochi metri da dove fu girata la mitica scena con il vigile in quella Via dei Renai divenuta poi negli anni un vero e proprio punto di riferimento per i fans con la posa della targa commemorativa al Bar Necchi da parte dell’amministrazione nel 2017 e l’intitolazione di Via Mario Monicelli del 2019.

In vendita magliette, felpe ed oggettistica con divertenti loghi e frasi di Amici Miei, ma non solo: affianco al film simbolo di Firenze ci sarà spazio per tutte le altre pellicole che sono diventate un classico della nostra vita e della commedia italiana: dai film di Paolo Villaggio con la sua Coppa Cobram a quelli di Renato Pozzetto con Il Ragazzo di Campagna, da Il Marchese del Grillo a Febbre da Cavallo con grande attenzione poi ai classici toscani. Al suo interno troveranno spazio anche un angolo dedicato al cibo ispirato proprio alle scene dei film dove non mancheranno gli immancabili vini de La Tognazza, azienda nata dal grande Ugo e portata avanti oggi dal figlio Gian Marco Tognazzi, con i suoi Antani, Come se fosse e Tapioco che proprio pochi giorni fa ha fatto visita al negozio.

Gianmarco Tognazzi con un cartonato del padre Ugo

Il Supercazzola Store promuoverà anche divertenti iniziative come presentazioni di libri, incontri con attori oltre ad organizzare in collaborazione con una compagnia teatrale e delle guide turistiche un vero e proprio tour teatralizzato per riscoprire Firenze attraverso i luoghi di Amici Miei il tutto accompagnato da attori professionisti che seguiranno i partecipanti lungo 20 punti del centro storico del capoluogo toscano. Con queste iniziative ed altre che seguiranno nel periodo estivo vuole diventare non sono un punto di riferimento per tutti gli appassionati del genere ma per tutto il quartiere di San Niccolò e la città. Abbigliamento, Dvd, Poster, Gadgets, Libri, Vini, tutta la commedia italiana dall’Antani alla Zingarata!