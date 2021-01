Firenze, Andrea Bocelli Foundation apre la nuova sede dedicata ai giovani

Un luogo aperto alla comunità globale della Fondazione Andrea Bocelli, dove giovani potranno riunirsi per essere ispirati e crescere. L'inaugurazione di domenica 24 gennaio segna anche il primo di una serie di eventi pubblici coinvolgenti e stimolanti, previsti per tutto il 2021 per celebrare il 10° anniversario della Fondazione.

Domenica 24 gennaio, in occasione della Giornata Internazionale dell'Educazione, la Andrea Bocelli Foundation (ABF) apre ufficialmente le porte della sua nuova sede e dell'annesso laboratorio didattico denominato "ABF GlobaLAB.” Situata nel cuore di Firenze nel palazzo barocco "San Firenze" che ospitava fino a non molti anni fa il tribunale di Firenze, la Fondazione è un luogo aperto alla comunità globale della Fondazione, dove giovani potranno riunirsi per essere ispirati e crescere. L'inaugurazione segna anche il primo di una serie di eventi pubblici coinvolgenti e stimolanti, previsti per tutto il 2021 per celebrare il 10° anniversario della Fondazione.

Adiacente ai nuovi uffici operativi della Fondazione, l'"ABF GlobaLAB" è un progetto professionale strategico, ideato per incentivare e guidare il talento dei cittadini di domani. Le aree dedicate sono state attentamente progettate per costruire comunità e favorire il dialogo attraverso attività educative gratuite, in presenza e virtuali, durante tutto l'anno. Queste includono workshop, conferenze ed eventi culturali che attingono ai numerosi progetti di ABF incentrati sull'istruzione, che lavorano per contribuire al raggiungimento dell'Agenda Goal 4.7 delle Nazioni Unite per il 2030 (strumenti educativi per l'inclusione).

Infatti, con una particolare attenzione al coinvolgimento di giovani tra i 16 e i 25 anni - ma con una programmazione anche per i più piccoli, questo dinamico laboratorio vivo riunisce un approccio educativo innovativo con il supporto delle principali personalità multidisciplinari di tutto il mondo. Infatti, è stato costituito un comitato ABF GlobaLAB per aiutare a guidare la strategia e la misurazione dell'impatto nonché impegnarsi direttamente con i partecipanti alla programmazione ABF. I membri inaugurali includono: Stefania Giannini, Vice Direttore Generale dell'UNESCO per l'Educazione, Mike Ferry, imprenditore e motivational speaker, Dario Nardella, Sindaco di Firenze, Beatrice Venezi, Direttore d'orchestra, Giovanni Caccamo, cantautore, Max Frieder, artista ed educatore pluripremiato

Giornata internazionale dell’Educazione & eventi per il 10° anniversario dell'ABF

Questa domenica 24 gennaio, Giornata Internazionale dell’Educazione, non sarà solo l'inaugurazione del GlobaLAB ABF, ma anche il primo di una serie di eventi per il decimo anniversario dell'ABF attualmente in fase di sviluppo.

L'inaugurazione e l'evento pubblico di ispirazione saranno trasmesse in streaming sui canali social della Fondazione (Facebook e YouTube) a partire dalle 3.00pm CET, con un messaggio speciale del Maestro Bocelli del Vice Direttore Generale dell'Educazione dell'UNESCO, Stefania Giannini, oltre a contenuti coinvolgenti che servono come anteprima delle iniziative che saranno realizzate nei prossimi anni.

Il progetto di restauro

Grazie al generoso sostegno del Comune di Firenze, ABF avrà in concessione gratuita per 29 anni, il secondo piano di San Firenze. La Fondazione, a sua volta, si è impegnata a realizzare un complesso progetto di restauro per riportare i 500 metri quadrati di spazio alla loro precedente bellezza e splendore che ha richiesto più di 90 giorni e 1.000 ore di lavoro.

“Dalla musica, dalla solidarietà e dalla formazione arriva un nuovo segnale di speranza e di rinascita per la città, afferma Dario Nardella, Sindaco di Firenze, nel cuore di Firenze aggiungiamo nuovi e importanti tasselli all’enorme edificio che fino a pochi anni fa ha ospitato l’ex tribunale e che non abbiamo voluto lasciare vuoto e abbandonato. Qui il maestro Andrea Bocelli ha portato la sua Fondazione e qui avvierà un progetto di grande spessore, cultura e umanità per Firenze e per il mondo. Un messaggio chiaro dopo lunghi mesi funestati dalla crisi sanitaria, il segno che un nuovo rinascimento non solo è possibile ma anche doveroso e non può che arrivare dalla bellezza della cultura e dell’educazione delle giovani generazioni”.

"Il nuovo ABF GlobaLAB sarà un luogo di impegno e di crescita per i giovani, afferma Stefano Aversa, Presidente di ABF, un luogo dove potranno imparare ad esprimere il loro massimo potenziale". Per la Fondazione, lo spazio funge da volano per riunire istituzioni pubbliche e private, italiane e non, al servizio dell'arte, della musica e della cultura: tutti elementi critici per lo sviluppo di una società più giusta e responsabile".Il complesso di San Firenze, con la sua maestosa facciata e i suoi interni, è considerato uno dei più importanti edifici in stile barocco della città. Risalente al XVII secolo, l'edificio fu originariamente commissionato dagli Oratori di San Filippo Neri e ha ospitato, nel corso dei secoli, un oratorio, un seminario, la corte della città e una chiesa, ancora oggi attiva.

Oggi l'edificio è anche sede della Fondazione e del Museo Franco Zeffirelli. Con l'arrivo dell'ABF, il complesso di San Firenze, recentemente rivitalizzato, mette in evidenza il suo ruolo di nuovo centro di educazione artistica e culturale, un luogo aperto al mondo.

Fondazione Andrea Bocelli

La Andrea Bocelli Foundation (ABF) nasce nel luglio 2011 dalla famiglia Bocelli dopo essere stata ispirata dall'affetto e dalla positività ricevuti da fan e partner in tutto il mondo. Da allora ABF è cresciuta fino a diventare un'organizzazione indipendente senza scopo di lucro guidata da professionisti di livello mondiale che sovrintendono allo sviluppo strategico dei progetti chiave.

La missione principale della Fondazione è quella di dare potere alle persone e alle comunità in situazioni di povertà, analfabetismo, disagio dovuto a malattie ed esclusione sociale, promuovendo e sostenendo progetti nazionali e internazionali che promuovano il superamento di queste barriere e l'espressione del loro pieno potenziale.

Dal 2011, ABF ha raccolto oltre 36 milioni di euro che hanno portato alla costruzione di 9 scuole in Italia e ad Haiti che offrono l'accesso quotidiano a un'istruzione di livello mondiale a più di 3.500 studenti. Inoltre, ABF ha creato progetti di welfare che garantiscono l'accesso all'acqua potabile e alle cure mediche di base a oltre 400.000 persone che vivono nelle zone più remote e povere di Haiti. La Fondazione realizza e promuove anche progetti educativi che fanno leva sulla musica come ulteriore strumento per l'inclusione sociale e lo sviluppo dei talenti, il tutto in linea con l'Agenda Goal numero 4.7 delle Nazioni Unite per il 2030.