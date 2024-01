Fitness, spopola in America il “rucking” l’allenamento militare dei marines

Fitness 2024, tra rucking, acqua ghiacciata e fitness delle mani

“Rucking, bagni di acqua ghiacciata, fitness dedicato solo alle mani o solo alla mente” ecco alcune delle nuove tendenze dell'American College of Sports Medicine dedicate ai milioni di cultori del fitness in generale e alle palestre “più cool”. Lo studio del prestigioso istituto americano mette al primo posto nei must del 2024 il “rucking”. Un qualcosa in più rispetto al tradizionale “running”. La nuova disciplina di allenamento è molto semplice e prevede di camminare a buon ritmo portando sulle spalle, se non si dispone di uno zaino professionale, di un comune zaino con dei libri dentro. A detta degli esperti americani questo allenamento è molto efficace per aumentare la forza muscolare e cardiovascolare senza sovraccaricare le articolazioni. Inoltre è un training che favorisce il sociale, non è competitivo e puo’ esserefatto a tutte le età e con diversi livelli di preparazione. Ricordandosi un po’ le antiche marce/passeggiate che i nostri boy scout facevano nei boschi con sulle spalle zaini ripieni di viveri e vestiti il rucking prende il nome da qualcosa di più impegnativo, la marcia Ruck, conosciuta e temuta esercitazione militare dell’esercito americano e degli stessi marines. Uno dei test infatti era ed è proprio quello di fare una marcia di 20 chilometri in un massimo di tre ore con uno zaino da 15 chili sulle spalle.

Fitness, un allenamento per migliorare resistenza e muscolatura

Secondo gli studi questo allenamento migliorerebbe resistenza e muscolatura. Una persona di 70 chili consumerebbe circa 240 calorie all’ora camminando a un ritmo moderato, ma brucerebbe 100 calorie in più se portasse con sé uno zaino da 10 chili durante quella camminata. Il rucking è diventato popolare negli Stati Uniti, dove viene praticato in gruppi e club con il messaggio “Il rucking è il cardio di chi odia correre”. Gli esperti americani suggeriscono di allenarsi all’aperto per gli innumerevoli vantaggi sul cervello, la salute mentale e le prestazioni cognitive dell'esercizio fisico fatto, se possibile, a contatto con la natura e magari aiutati da un personal trainer. Studi pubblicati sulla rivista Nature confermano, ancora una volta, che gli allenamenti “open air” possono aumentare l’attività fisica con un livello inferiore di sforzo percepito, riducono lo stress e l’affaticamento mentale, danno una scossa benefica all’attenzione migliorando l’autostima e l’umore.

Fitness, i bagni in acqua ghiacciata

Ma se non bastasse marciare con zaini sulle spalle ecco una nuova tendenza per il 2024 suggerita dagli esperti americani: immergersi in acqua ghiacciata per recuperare i muscoli affaticati dall’allenamento fisico. Una pratica un po’ più comune tra gli atleti professionisti per disinfiammare e recuperare forza muscolare. Ma pure ansia e depressione potrebbero essere migliorate con questa pratica “fredda”. Altra moda o tendenza suggerita è quella del fitness per le mani allo scopo di rafforzare la flessibilità delle dita e dei polsi. Le mani forti sono relazionate alla longevità.Quando le mani iniziano a indebolirsi, il maggior rischio è quello di sostenere il nostro corpo e di attutire le cadute. L’interazione, a detta di diversi studi, con i touch screen dei cellulari indeboliscono alcuni muscoli delle mani. Per questo l’Organizzazione americana suggerisce di allenare non solo le mani ma pure avambracci e spalle.

Fitness, l'allenamento anche della mente

Anche allenare la mente sarà una nuova tendenza. L’Holistic Fitness riguarda sia la pratica spontanea dell’attività fisica sia la prescrizione medica di routine di esercizio fisico per curare disturbi di salute mentale. Il fitness sarà così sempre più una disciplina a tutto tondo che coinvolge muscoli e cervello. Altro revival il Pilates, in particolare eseguito con il lettino Reformer di cui la generazione Z sembra essere stata affascinata. Ultimi due consigli di tendenza per l’allenamento salutare: il sonno e la idratazione. Rallentare lo stile di vita, disintossicarsi da tutto ciò che è digitale e dormire a sufficienza sono alcuni must a cui i giovani e non solo i giovani sembrano essere molto più interessati di prima. E per quanto riguarda l’idratazione le previsioni sono di un aumento in commercio di bevande ad hoc, come gli elisir a base di collagene, mix di fibre e acqua salata. Ad una buona idratazione si associa pelle luminosa ed elastica, digestione efficace e equilibrati elettroliti inel corpo. Quindi pronti a marciare e raffreddarsi in acqua ghiacciata.