Focus sul caffè: il Gambrinus punta sulla formazione dei propri dipendenti

Un corso di formazione per conoscere caratteristiche e pregi della tazzina per eccellenza e per realizzare un perfetto espresso napoletano. E’ così che il Gran Caffè Gambrinus di Napoli, il più importante punto di riferimento culturale di Napoli, tra i locali più celebri della Penisola, punta sulla formazione dei propri addetti. Dalle conoscenze in piantagione in Honduras fino alla formazione teorica e pratica in aula a Napoli. E così se Michele Sergio -terza generazione del Caffè Gambrinus- poco prima del lockdown ha viaggiato in Honduras per conoscere la “piantagione modello” Finca Rio Colorado nella città di Santa Rosa de Copan, in questi giorni è partito un importante progetto di formazione a Napoli rivolto ai dipendenti.

A Napoli Alle lezioni teorico-pratiche tenute dal Coffee Skills Program di Sca (Specialty coffee association), sono seguiti i corsi di analisi sensoriale del caffè dei trainers Sandro Bonacchi e Francesca Surano che si sono sviluppati con assaggi e degustazioni di caffè di alta qualità provenienti da tutto il mondo. Altrettanto importante il corso di Barista Skill tenuto da Andrea Cremone che ha formato i giovani baristi e aggiornato quelli più “anziani” alternando lezioni teoriche e dimostrazioni pratiche.

In Honduras Nel Paese caraibico Michele Sergio è stato accompagnato da alcuni membri dell’associazione culturale Umami che grazie al progetto imprenditoriale Umami Area Honduras pratica un'agricoltura sostenibile al 100% nella piantagione acquistata nel 2017. E’ lì che Sergio ha lasciato un pezzo del “suo” Gran Caffè Gambrinus, con la semina di una piantina di caffè che porta il nome del locale storico.