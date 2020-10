Fonte Margherita lancia "Spritz Zero", l'aperitivo analcolico delle Dolomiti

In un periodo così delicato per la socialità per il rischio di un nuovo lockdown e la condivisione del tempo libero, Fonte Margherita rilancia con uno dei più apprezzati e famosi aperitivi italiani, lo spritz. L’azienda vicentina di acque minerali delle Piccole Dolomiti dal 1845 estende la sua gamma di nuove bevande con un'icona del territorio veneto ma, fedele alla sua mission, lo Spritz Zero Fonte Margherita è rigorosamente analcolico.

Un aperitivo che nasce per regalare nuove emozioni, per incentivare la giusta socialità nel rispetto dei principi salutistici. Zero alcool ma anche Zero solitudine. Analcolico, con acqua minerale delle Piccole Dolomiti, solo zuccheri della frutta e aromi naturali. Guarda alla ripartenza del Paese il Gruppo Fonte Margherita, con una bevanda dal consolidato appeal ma rinnovata nel gusto e nella percezione.

“Questo Spritz salutistico nasce per combattere la solitudine, quella dei consumatori italiani e degli operatori dell’horeca che hanno subito pesanti ricadute economiche per l’emergenza sanitaria. Noi lavoriamo per il post-pandemia, per la ripartenza del fuoricasa che ci auguriamo non lontana. Abbiamo realizzato Spritz Zero per rafforzare la proposta dell’horeca promuovendo una socialità in chiave salutistica”, dichiara Denis Moro, ceo di Fonte Margherita.

Il gruppo Fonte Margherita annovera tre stabilimenti, cinque marchi di storiche acque minerali delle Piccole Dolomiti, due nuove linee di bibite analcoliche ed è presente in tutta Italia in alcune insegne della grande distribuzione, nell'horeca, nel porta a porta e nel vending. I suoi valori di sostenibilità ambientale lo portano a imbottigliare esclusivamente in vetro, per lo più a rendere, e nel nuovo packaging in cartone interamente riciclabile.