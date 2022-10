Il 'Pupone' Francesco Totti fa sul serio con Noemi Bocchi: arriva l'anello di coppia

Domani, giovedì 13 ottobre, il settimanale Chi sarà in edicola e con nuove foto che raccontano la storia tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Gli scatti sono stati realizzati dai paparazzi, in occasione di una cena in un noto locale di Roma e all'obiettivo non è sguggito un particolare: entrambi indossano l'anello di coppia.

Francesco Totti e Noemi Bocchi non si nascondono più

Fonti vicine alla nuova coppia Francesco Totti e Noemi Bocchi dicono che per l'ex capitano della Roma è stata una liberazione l'intervista rilasciata al Corriere della Sera e, ora può viversi serenamente la sua nuova storia con la compagna. Dalle immagini del settimanale sembra che i due sono sempre più affiatati, anche con la complicità dei loro figli.

Portano lo stesso anello

Gli esperti di gossip passano sotto la lente ogni mossa e outfit di Noemi Bocchi e non solo. La nuova fiamma di Francesco Totti indossa una vistosa spilla griffata Chanel, un abito corto nero e lunghi stivali che sottolineano la falcata. Soprattutto all'anulare sinistro dei due è spuntato l'anello di coppia.