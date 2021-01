Georgina Rodriguez Cristiano Ronaldo "pizzicati" al compleanno in Val D'Aosta

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo tornano protagonisti del gossip e stavolta anche della cronaca, anzi della polemica. La coppia è infatti al centro di accertamenti condotti dai carabinieri del Gruppo Aosta relativamente alla presunta vacanza sulle nevi di Courmayeur di Cristiano Ronaldo e della sua fidanzata in occasione del 27° compleanno di Georgina Rodriguez.

CR7 e Georgina sarebbero stati a Courmayeur tra il 26 e il 27 gennaio, come testimoniato sui social network da un video che è stato poi cancellato. Andare in questi giorni in Valle d'Aosta, zona arancione, non è però permesso dalle regole anti-Covid.

Georgina Rodriguez, super dedica di Capodanno a Cristiano Ronaldo. FOTO

E' di poche settimane fa invece la foto per i festeggiamenti di un super Capodanno a casa di Cristiano Ronaldo, come dimostrano le foto postate su Instagram da CR7, nominato pochi giorni prima calciatore del secolo a Dubai, e dalla sua fidanzata Georgina Rodriguez. Una festa in famiglia con tanti palloncini dorati e la scritta 2021. Ma soprattutto con la super dedica di Georgina Rodriguez per Cristiano Ronaldo. La modella, che indossa un abito corto bianco decorato da lunghe piume, dopo l'abito super scintillante rosso scelto per la premiazione di CR7 a Dubai, condivide uno scatto di coppia, oltre a un'immagine di famiglia. Un romantico abbraccio tra lei e Cristiano Ronaldo, con una dedica molto romantica: "Mi destino 🎆 Feliz 2021". "Il mio destino", scrive Georgina a proposito di Ronaldo.

Georgina, classe 1994, oltre a essere la compagna di CR7 e la mamma di Alana Martina, 3 anni, avuta dal calciatore portoghese. E' madre "adottiva" degli altri tre bambini di Ronaldo. Inoltre, Georgina Rodriguez è una influencer, modella e ballerina molto seguita sui social. Sotto Natale la coppia è stata avvistata a Dubai, dove Cristiano Ronaldo è stato nominato il calciatore del secolo.

Cristiano Ronaldo con Georgina Rodriguez ai Globe Soccer Awards

Il portoghese è stato premiato ai Globe Soccer Awards. Accanto a CR7 la fidanzata Georgina Rodriguez, che ha scelto un abito rosso, tutto in pailettes (FOTO), che non è passato inosservato anche grazie alla profonda scollatura e allo spazzo inguinale che lasciavano intravedere le sue forme. La fidanzata di Ronaldo ha così quasi messo in ombra CR7, perchè i flash dei fotografi hanno spostato la loro attenzione proprio su Georgina Rodriguez, che ha incantato tutti con il suo vestito stile Jessica Rabbit.

Ai Globe Soccer Awards Robert è stato premiato anche Lewandowski del Bayern Monaco come miglior calciatore dell'anno. L'asso polacco ha superato Leo Messi e Cristiano Ronaldo. L’evento, a cui Georgina Rodriguez ha partecipato a Dubai accompagnando Cristiano Ronaldo, si è svolto alla presenza di Sua Altezza lo Sceicco Mansoor Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Chairman del Dubai Sports Council. Sia la Dubai International Sports Conference che la cerimonia dei Dubai Globe Soccer Awards hanno avuto luogo nella cornice dell’Armani Hotel, ai piedi dell’emblematica Burj Khalifa, la torre più alta del mondo, nonché luogo simbolo dell’eleganza e dello sfarzo della città emiratina. Ed è stata proprio la torre a illuminare Dubai nella serata degli Awards, accendendosi come mai prima per annunciare i vincitori di ogni premio.

Georgina Rodriguez a sua volta ha saputo ben cogliere l'atmosfera dell'evento indossando un abito tutto scintillante e confermando la sua capacità di stare sul palcoscenico, come l'anno scorso a Sanremo, quando la fidanzata di Cristiano Ronaldo fu ospite all'Ariston accanto ad Amadeus.