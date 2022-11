GF Vip, Salemi stupisce Signorini con il mini dress: "Sembri un preservativo"

GF Vip, Giulia Salemi stupisce Alfonso Signorini con il mini dress: "Sembri un preservativo"

Durante la diretta di ieri sera 3 novembre, del GF Vip, l'influencer Giulia Salemi ha sorpreso con il suo mini dres i suoi follower e Alfonso Signorini, che appena l'ha vista entrare in studio ha esclamato: " Sembri un preservativo! Sei un durex vivente".

L'abito indossato da Giulia Salemi ton sur ton, oltre a risaltare il suo fisico statuario, ha subito attirato l'attenzione del pubblico presente che l'ha accolta con un fragoroso applauso in studio. Immediato il commento di Orietta Berti, cantante non solo si è complimentata per la scelta del mini dress, ma ha notato come l'influencer sia sempre al passo con la moda. Non solo, poco dopo, dal suo profilo Instagram Giulia ha chiesto a tutti i suoi follower cosa ne pensavano della scelta.