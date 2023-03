Gianluca Vacchi regala preservativi, filtri e cartine agli alunni: è bufera

Cartine, fiammiferi, preservativi e filtri è il kit di Gianluca Vacchi distribuito fuori una scuola per promuovere la sua catena di fast-food

La pubblicità è l’anima del commercio è fuori dubbio. Siamo abituati a vedere e sentire prodotti sponsorizzati in modi spesso bizzarri. L’ultima trovata di Gianluca Vacchi fa discutere. L’imprenditore per promuovere la sua catena di fast food, Kebhouze ha piazzato fuori all’uscita della scuola media, che si trova a via Col di Lana, nei pressi di piazza Mazzini a Roma, la mascotte del locale intenta a distribuire ad alunni e alunne filtri, cartine, fiammiferi, preservativi con frasi allusive.

Gianluca Vacchi, l'imprenditore nella bufera per la pubblicità del suo locale

Gianluva Vacchi è tra gli investitori del marchio Kebhouze, cui locali sono disponibili in varie città italiane ma anche in Spagna, ad Ibiza per la precisione. Per promuovere la catena di fast-food come è ben documentato dai social, la mascotte del locale ha sempre distribuito il kit con filtri, cartine, fiammiferi e preservativi ai suoi clienti. Però, il materiale non è mai finito tra le mani dei bambini.

Tutta questa storia ha mandato su tutte le furie i genitori dei ragazzi coinvolti, mentre i dirigenti dell'istituto stanno valutando come muoversi.