Giorgio Armani oltre la moda: una sua cara vecchia fiamma è la nautica

Giorno Armani e il suo Admiral 72: quando la moda incontra il design nautico

Giorgio Armani non è solo sinonimo di moda. Il talentuoso stilista piacentino, inesauribile anche a 88 anni, espande il suo impero perfino sui mari, salpando alla loro conquista a bordo di un superyacht di cui ha disegnato la linea e gli arredi interni. Così, con un Admiral lungo 72 metri - e quindi con una super imbarcazione anche in termini di dimensioni - Armani fa ufficialmente il suo debutto nella nautica di lusso.

Eppure, quello per il mare non è un amore recente, tantomeno nascosto. "Il mare e il design sono due delle mie più grandi passioni", dichiara lo stilista. "Con questa nuova collaborazione ho esteso al mondo della nautica la mia idea di arredo, nella quale, come nella moda, estetica e funzione vanno in accordo unendosi in uno stile naturale ed elegante. Un progetto molto stimolante che mi ha consentito di creare con Armani/Casa ambienti personalizzati, come abiti su misura".





Il progetto del megayacht Admiral è stato sviluppato dal team di Armani in collaborazione con il Gruppo Marittimo Italiano. Il design "interpreta e fonde il Dna dei due marchi" per creare una nave unica e "all'avanguardia" che trae ispirazione dal mondo della nautica e della moda. Gli interni firmati Armani sono sobri e minimalisti, mentre il design degli esterni presenta una "chiara influenza architettonica".

“Giorgio Armani è sinonimo di eleganza e raffinatezza senza tempo, e la sua visione stilistica ha accresciuto anche la nostra sensibilità stilistica”, afferma Giovanni Costantino, a capo del Gruppo Marittimo Italiano. “Questo nuovo yacht - prosegue - è pensato per posizionarsi come un punto di riferimento stilistico, visti anche gli innumerevoli commenti e saluti che abbiamo ricevuto da diversi attori del settore. Questo conferma quindi il nostro modello di business, che mira a personalizzare ogni dettaglio in modo da rendere ogni nostra opera assolutamente unica, in linea con la visione e il desiderio di ogni committente”. Un vero e proprio gioiello dei mari, dunque, che è pronto a salpare a inizio 2024.