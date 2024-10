Gli Angeli di Victoria's Secret tornano a sfilare: ci sono tutte, dalla new entry Vittoria Ceretti all'icona Kate Moss

Gli Angeli di Victoria's Secret tornano a brillare. In passerella si sono viste Gigi Hadid, Adriana Lima, Irina Shayk ma anche icone Anni 90 come Kate Moss e Tyra Banks

Gli Angeli di Victoria's Secret sono tornati a sfilare a sei anni dall'ultima volta, complici gli effetti del movimento Me Too e le numerose polemiche in merito a un ideale di bellezza irraggiungibile e stereotipato. Il marchio di lingerie con un evento a New York non solo ha voluto rilanciare la propria immagine puntando su contenuti più in linea con le esigenze di oggi ma ha anche scelto di celebrare la sua storia.







Ad aprire la sfilata è stata Gigi Hadid, anticipata da vari ospiti musicali come Cher, Tyla, Orianthi e Lisa. Non sono poi mancati volti noti del marchio come Candice Swanepoel, Behati Prinsloo, Adriana Lima, Irina Shayk, Joan Smalls e Bella Hadid. In passerella si sono viste però anche new entry come la bresciana Vittoria Ceretti, tra le top model più richieste al momento e la seconda italiana dopo Bianca Balti a sfilare per Victoria's Secret. A rappresentare il nuovo corso per la casa di lingerie hanno partecipato allo show le modelle transgender Alex Consani e Valentina Sampaio.

Spazio poi alle icone della moda degli Anni 90 a partire da Kate Moss e Carla Bruni, che le prima volta hanno indossato le "ali", fino a Eva Herzigova e Tyra Banks, che ha chiuso l'evento tornando a sfilare dopo vent'anni.