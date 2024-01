Gran Bretagna, Re Carlo operato alla prostata alla London Clinic: "Sta bene"

Uk, re Carlo operato alla prostata: "Sta bene"

Re Carlo III è stato ricoverato stamattina in ospedale, alla London Clinic, stesso posto dove è in osservazione dopo l’operazione all’addome anche la nuora e principessa Kate Middleton. Il sovrano, sottopostosi all’intervento a causa della prostata ingrossata, «sta bene».

Un'operazione sulla carta di routine per il sovrano, la cui salute - a 75 anni compiuti e a poco più di 15 mesi dalla morte della madre Elisabetta II e dalla sua ascesa al trono dopo sette decenni d'attesa - tiene peraltro inevitabilmente il Regno Unito col fiato sospeso.

Tanto più poiché va ad aggiungersi all'intervento cui undici giorni fa è stata sottoposta Kate, 42enne principessa di Galles e consorte del delfino William: tuttora ricoverata nella medesima struttura, e nel massimo riserbo, dopo una procedura chirurgica all'addome di natura imprecisata.

Sua Maestà, a differenza della nuora, è entrato in clinica sotto i riflettori delle telecamere, come a dare un messaggio tranquillizzante ai sudditi. Accompagnato dall'inseparabile Camilla, sua seconda moglie.

L'ingresso, seguito da una visita a Kate nella camera in cui si trova dal 16 gennaio, è stato preceduto da uno scarno comunicato di Buckingham Palace: vergato per trasmettere il grazie di Carlo "a tutti coloro che hanno inviato i loro auguri" e per esprimere soddisfazione per il fatto che "la sua diagnosi sta avendo un impatto positivo".

Pochi dettagli per il resto sulla tempistica dell'operazione, che secondo fonti ufficiose si è comunque svolta rapidamente e senza intoppi, benedetta dall'augurio di pronta guarigione fatto pervenire fra gli altri dal primo ministro Rishi Sunak per bocca di una portavoce di Downing Street. Il decorso "è buono", ha detto nel pomeriggio una di queste fonti di corte alla Bbc. I media tuttavia precisano che il sovrano rimarrà prudenzialmente in clinica almeno "per una notte".

La Bbc ribadisce in ogni modo come l'intervento non abbia avuto un impatto tale da richiedere aggiustamenti costituzionali di sorta sulle prerogative del re in quanto capo di Stato.