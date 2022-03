Gucci Osteria Firenze presenta la sua colomba in edizione limitata

Gucci Osteria Firenze, il ristorante stellato creato dallo chef di fama mondiale Massimo Bottura e situato all'interno del Gucci Garden nel trecentesco Palazzo della Mercanzia in Piazza della Signoria, presenta una Colomba in edizione limitata. Proposta in un’elegante confezione disegnata da Gucci per l’occasione, la nuova delizia ideata da Karime Lopez e Takahiko Kondo, Co-Executive chef della Gucci Osteria, annuncia l'inizio della primavera.

Il tradizionale dolce italiano, nella versione di Gucci Osteria è realizzato con ingredienti di altissima qualità tra cui farina, lievito naturale, burro, uova fresche, mandorle e zucchero perlato. L’impasto viene mescolato con bergamotto italiano candito e tagliato a mano e yuzu proveniente dal Giappone, per una versione intensamente agrumata del classico dolce. Attraverso un lungo processo di lievitazione, si ottiene una dolcezza unica: la colomba risulta morbida e intensamente agrumata all’interno e leggermente croccante all’esterno.

La Colomba è in vendita presso la Gucci Osteria di Firenze e può essere acquistata tramite l’e-shop della Gucci Osteria Firenze, a partire dal 28 marzo fino al 14 aprile. Ogni Colomba è presentata in un’elegante confezione di latta decorata con un caratteristico motivo floreale Gucci.

